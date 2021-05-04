Elazığ'da fırtınanın etkisiyle binanın dış kaplaması söküldü

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın dış kaplaması yerinden sökülerek sokağa düştü.
Elazığ'da, bugün etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından gün boyu etkisini sürdüren fırtınada bir binanın dış cephe kaplamaları yerinden söküldü. Binadan sökülen parçalar ise çevrede tehlike oluştururken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-05-04 18:10:03
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