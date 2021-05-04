Elazığ'da fırtınanın etkisiyle binanın dış kaplaması söküldü (2)

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FIRTINA DONDURMA DOLABINI DEVİRDİ

Elazığ'da, sabah saatlerinde başlayan fırtına etkisini günboyu sürdürdü. Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına, bir marketin dışarıda bırakılan kilolarca ağırlığındaki dondurma buz dolabını devirdi.

Dondurma dolabının devrilme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-05-04 21:00:33



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