Elazığ'da 2 feribot çarpıştı; jandarmanın teknesi de hasar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da 2 feribot çarpıştı; jandarmanın teknesi de hasar gördü

DHA

Elazığ'da 2 feribot çarpıştı; jandarmanın teknesi de hasar gördü


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da etkili olan fırtına nedeniyle Keban Baraj Gölü'nde 2 feribot çarpıştı. Kazanın ardından sürüklenen feribotlardan biri demir olan jandarmaya ait tekneye çarptı. 2 feribot ile jandarmaya ait teknede hasarın meydana geldiği kazada yaralanan olmadı. 
Kaza, öğle saatlerinde Elazığ'da meydana geldi. Bölgede etkili olan fırtına Keban Baraj Gölünde deniz ulaşımını da etkiledi. Keban Baraj Gölü'nde Elazığ-Pertek seferini yapmak üzere açılan feribot bu sırada kıyına yanaşmakta olan, ancak fırtına ve dalga nedeniyle savrulan feribotla çarpıştı. Kazanın ardından sürüklenen feribotlardan biri , bu sırada kıyıda demirli bulunan jandarmaya ait tekneye çarptı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı kazada 2 feribot ile jandarmaya ait teknede hasar meydana geldi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-05-04 21:06:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da fırtınanın etkisiyle binanın dış kaplaması söküldü (2)
YEREL HABERLER Elazığ'da fırtınanın etkisiyle binanın dış kaplaması ...
Fırtına toz bulutları oluşturdu, binaların çatı ve dış yalıtımını söktü
YEREL HABERLER Fırtına toz bulutları oluşturdu, binaların çatı ve ...
Elazığ'da fırtınanın etkisiyle binanın dış kaplaması söküldü
YEREL HABERLER Elazığ'da fırtınanın etkisiyle binanın dış kaplaması ...
Anahtarlarını alan depremzedeler: "Evler harika" Elazığ'da son kura ile konutları belirlenen depremzedeler anahtarlarını almaya başladı
YEREL HABERLER Anahtarlarını alan depremzedeler: "Evler ...
Elazığ’da kısıtlamaya sıkı denetim, araçlar tek tek kontrol edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da kısıtlamaya sıkı denetim, araçlar tek tek ...
Mahallenin gönüllüleri, imece usulü 700 aileye destek ulaştırdı
YEREL HABERLER Mahallenin gönüllüleri, imece usulü 700 aileye destek ...
Elazığ'da kısıtlama ile yaya yoğunluğu azaldı, araç yoğunluğu dikkat çekti
YEREL HABERLER Elazığ'da kısıtlama ile yaya yoğunluğu azaldı, araç ...
Kuraları çekilen 431 konutun anahtarları teslim edilecek
YEREL HABERLER Kuraları çekilen 431 konutun anahtarları teslim ...
Hem korku, hem keyif veren dev salıncak Elazığ'da Keban Barajı karşısına kurulan dev salıncak, binenlere hem korku hem de keyif verirken, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte bayramdan sonra hizmet vereceği belirtildi
YEREL HABERLER Hem korku, hem keyif veren dev salıncak Elazığ'da ...
Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü
YEREL HABERLER Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı Elazığ’da üniversite mezunu genç bir girişimci, daha önce küçük bir işletmede yaptığı işinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan 6 milyon 200 bin TL destek alarak 14 milyon liralık modern süt işleme tesisi kurdu 15 kişiye istihdam sağlamaya başlayan genç girişimci, tam kapasite çalışmaya başladığında bu sayıyı 50’ye çıkaracağını, günlük ise 60 ton süt işleyeceğini aktardı
YEREL HABERLER Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk ...