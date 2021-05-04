Elazığ'da çiftçilerin ÇKS kuyruğu Tam kapanma döneminde tapu belgelerinin artık geçerli olmayacağının belirtilmesi üzerine çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmak için kuyruk oluşturdu

Koronavirüs (Covid19) ile mücadele kapsamında devam eden tam kapanma döneminde tarımsal faaliyetlerine devam etmek isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt için Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Tam kapanma döneminde kısıtlamadan muaf olan çiftçilerimiz yanlarında ÇKS, Hayvan Kayıt Sistemi (HBS) Arıcılık Belgesi (AKS) belgesinden herhangi biri olması kaydıyla, birinci derece akrabaları ve çalıştıracakları işçiler gidecekleri güzergah üzerinde bulunmaları şartıyla il ilçe içinde beraber seyahat edebilir. Tam kapanma öncesinde geçerli olan Tapu Belgesi artık geçerli olmayacaktır” denildi. Bunun üzerine çiftçiler ve üreticiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne akın etti. Müdürlük önünde uzun kuyruklar oluşturan çiftçiler, belge almak için başvuru yapmaya başladı.

Sırada bekleyenlerden Erol Elvan, “Şu anda burada fuzuli bir kalabalık var. Normalde kalabalık olmasın diye insanlar telkinde bulunuyor. Biz tapularımızla izin alıyoruz. Buradaki kalabalığın hepsi gereksiz, zaten tapularımız var. Dolayısıyla kalabalık oluşturulmasın. Lütfen bu konuda biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

Çiftçilerden Murat Böçkün ise, “Dün ve evvelsi gün tapu fotokopisini gösterip gidip fidelerimizi ektik. Bugün de gidip bir can suyu vereceğiz. Bunun için izin almaya geldik. Bu kalabalığa bakın, bu nedir anlamadım. Bugün bu kadar insanla muhatap olmak zorunda kaldım” diye konuştu.

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