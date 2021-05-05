Elazığ'da 4 sığır çaldı, Şanlıurfa'da yakalandı 

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da bir köyde 4 sığır çalan şüpheli, jandarmanın çalışmayla Şanlıurfa'da yakalandı.

Merkeze bağlı Tadım köyünde S.B.'nin ağılındaki 4 sığır çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hayvanların S.T. tarafından çalındığını belirledi. S.T., Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından S.T., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-05-05 12:00:13



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