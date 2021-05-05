Elazığ'da 4 sığır çaldı, Şanlıurfa'da yakalandı 

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da bir köyde 4 sığır çalan şüpheli, jandarmanın çalışmayla Şanlıurfa'da yakalandı.
Merkeze bağlı Tadım köyünde S.B.'nin ağılındaki 4 sığır çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hayvanların S.T. tarafından çalındığını belirledi. S.T., Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından S.T., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-05-05 12:00:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.