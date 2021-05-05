Kaza yapan otomobil yanarak küle döndü

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Elazığ’da duvara çarpan otomobil, yanarak küle döndü, kazada sürücü yaralı kurtuldu.

Kaza, merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Yüzbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. (49) idaresindeki 23 AZ 132 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su deposunun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili alev alırken, yaralı sürücü kendini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye tarafından söndürülen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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