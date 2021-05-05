Otomobilin çarptığı ambulans devrildi; koronavirüs hastası yaralandı (2)

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KAZA ANI MOBESEYE YANSIDI

Elazığ'da, koronavirüs hastası M.D.'nin taşındığı ambulansa, bir otomobilin çarptığı anlar mobese kamerasına yansıdı. Atatürk Bulvarı Eski Hal kavşağındaki mobeseye yansıyan görüntülerde, otomobilin ambulansa çarptığı anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-05-05 19:41:19



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