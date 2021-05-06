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Bingöl’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 00.27 sıralarında Karlıova ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10. 36 kilometre olarak bildirildi.

Deprem ilçe merkezinde hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

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