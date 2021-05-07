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Elazığ’ın 2 bin rakımdaki kalp gölü Bervi kurudu, hayvanlara otlak oldu Doğal güzelliği ve muhteşem manzarasıyla dikkat çeken geçtiğimiz yıl çekilen görüntülerinde kalbi anımsatan Kurudolu (Bervi) Gölü yağışları az olmasıyla birlikte bu sene yaz gelmeden kurudu Gölün drone ile geçtiğimiz yılın Haziran ayında çekilen görüntüsü ile yeni çekilen şimdiki hali hem ülke genelindeki yağışların azlığını hem de kuraklığı gözler önüne serdi

İHA

Elazığ’ın 2 bin rakımdaki kalp gölü Bervi kurudu, hayvanlara otlak oldu Doğal güzelliği ve muhteşem manzarasıyla dikkat çeken geçtiğimiz yıl çekilen görüntülerinde kalbi anımsatan Kurudolu (Bervi) Gölü yağışları az olmasıyla birlikte bu sene yaz gelmeden kurudu Gölün drone ile geçtiğimiz yılın Haziran ayında çekilen görüntüsü ile yeni çekilen şimdiki hali hem ülke genelindeki yağışların azlığını hem de kuraklığı gözler önüne serdi

Elazığ’da Hazar Baba Dağı eteğinde 2 bin rakımda bulunan ve kuş bakışı kalbi anımsatan Kurudolu (Bervi) gölü, 1 yıl geçmeden yağışların az olmasıyla birlikte kurudu. Doğal güzelliği ve Hazar Gölü manzarasıyla geçmiş yıllarda dikkat çeken göl, şimdilerde bölgede sürü sahiplerine otlak oldu.
Hazarbaba Dağı'nın Güneydoğu uzantısında, Elmasuyu ve Sürek Köyü arasında bulunan kuş bakışı kalbi anımsatan Bervi gölü, konumu, doğal güzelliği ve muhteşem manzarasıyla geçmiş yıllarda dikkat çekerken, bu yıl yağış azlığı nedeniyle neredeyse tamamen kurudu. Yüzyıllardır var olduğu değerlendirilen son yıllarda ismi duyulan gölün kuruması, o bölgeye her yıl gelen özellikle hayvancılıkla uğraşanları üzdü. Sürü sahipleri ise kuruyan gölün üzerinde oluşan otlakta hayvanlarını otlatmaya başladı. Gölün drone ile geçtiğimiz yıl Haziran ayında çekilen görüntüsü, kalbi anımsatırken, bölgede birçok kanatlı yabani hayvana ev sahipliği yaptığı da yansımıştı. Henüz bir yıl olmadan şimdi çekilen görüntülerde ise gölün hemen hemen tamamen kuruduğu, ortasında son yağışlarla çok az bir su olduğu gözler önüne serildi.
Video çekimleri için Hazar Baba Dağı'ndaki gölde su olduğu düşüncesiyle giden Halk Müziği Sanatçısı Aygün Çam, “Gölün yanına kadar geldik ama maalesef bu yıl yaşanan kuraklıklardan dolayı gölün kuruduğunu gördük. Burada çobanlar gölü yeni haliyle de yaylak olarak kullanıyorlar. Bu görüntü bizi oldukça üzdü. Bu doğa harikası gölümüz kurudu. Yeni haliyle de hayvanlara yaylak oldu. Ümit ediyoruz ki önümüzde ki yıllar tekrarda burada yağış olur ve göl haline gelir” dedi.
Elmasuyu köyünden geldiğini dile getiren sürü sahibi Ali Arslan ise “Gölümüz Mayıs ayında kurudu. Her sene bu zamana kadar bayağı su vardı. Ama şuan gördüğünü gibi hiç su yok. Yağmurlar yağmıyor. Hayırlısıyla bir yağmur yağarsa göl biraz dolar. Şuan hayvanları otlatıyoruz. Her sene bu vakit buralarda su vardı ve hayvanlarımız otlayamıyordu. Yağmur olmadığı için kurudu” diye konuştu.

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