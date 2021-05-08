Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, suç örgütü liderinin iddialarına yalanlama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, intihar eden Y.K. ile ilgili suç örgütü liderinin iddialarını yalanlayarak, detaylı açıklamada bulundu.

Yurt dışında kaçak olarak bulunan suç örgütü lideri S.P'nin servis ettiği videoda, ev arkadaşı evdeyken intihar eden Y.K. isimli kadının ölümüyle ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'da açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında, Y.K.’nın asıya bağlı gelişen asfiksi sebebiyle vefat ettiği, intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada:" Kazakistan uyruklu Y.K.’nın ölümüyle ilgili paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan olay yeri incelemesi, ölü muayene ve otopsi işlemi ve dinlenen tanık beyanları sonucunda müteveffa Y.K.’nın asıya bağlı gelişen asfiksi sebebiyle vefat ettiği, müteveffayı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kimsenin bulunmadığı tesbit edilerek 16/10/2019 tarihinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair karar verildiği anlaşılmıştır."denildi.

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