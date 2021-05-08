Elazığ'da jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, tam kapanma günlerinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirlenen noktalara kaplarda mama, su, süt ve et bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor. Kentte sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşayıp, yiyecek bulmakta zorlandığı alanları belirleyen ekipler, harekete geçti. Belli noktalara mama, su, süt ve et bırakan ekipler, sokak hayvanlarının ulaşmasını sağladı.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-05-08 15:49:31



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