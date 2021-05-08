Elazığ'da jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, tam kapanma günlerinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirlenen noktalara kaplarda mama, su, süt ve et bıraktı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor. Kentte sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşayıp, yiyecek bulmakta zorlandığı alanları belirleyen ekipler, harekete geçti. Belli noktalara mama, su, süt ve et bırakan ekipler, sokak hayvanlarının ulaşmasını sağladı.
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-05-08 15:49:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.