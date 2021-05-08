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Elazığ’da otomobilin, çarptığı direk devrildi:1 yaralı

İHA

Elazığ’da otomobilin, çarptığı direk devrildi:1 yaralı

Elazığ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi yaralandı.
Kaza, ElazığMalatya Yolu Baskil kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 23 ABJ 649 plakalı Honda Cıvıc marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma diğerine çarptı. Direk otomobilin üzerine devrildi, sürücü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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