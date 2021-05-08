Elazığ’da otomobilin, çarptığı direk devrildi:1 yaralı

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Elazığ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığMalatya Yolu Baskil kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 23 ABJ 649 plakalı Honda Cıvıc marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma diğerine çarptı. Direk otomobilin üzerine devrildi, sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme yaptı.

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