2. Lig: Elazığspor: 5 - Sivas Belediyespor: 7

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’un 38. haftasında Elazığspor, evinde karşılaştığı Sivas Belediyespor’a 75 yenilerek küme düştü.
Stat: Doğukent
Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Efe Kurtuluş xx, Şafak Nalbantoğlu xx
Elazığspor: İbrahim Akdaş xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Cihan Canpolat x (Salih dk. 65 x), Fırat Sefa (Cengizhan dk. 46 xx), Hebat Alan, Kadir Taşoğlu xx, Muhammed Düzgüner xx, İzzet Topatar xxx (Ahmet Ormanoğlu dk. 65 xx), Ahmet Ertuğrul Öztürk x (Hasan dk. 18 xx), Eren Çinkılınç xx, Yusuf Ensar Poyrazlı (Görkem dk. 46 x)
Sivas Belediyespor: Abdulkadir Koç xx, Uğur Bulut (Cengizhan dk. 25 x), Muhsin Polat xxx, Mustafa Aydın xx, Ozan Kılıçoğlu (İlhami dk. 25 x), Burak Aydın xxx, Hüseyin Tokmak xx (Samet dk. 78), Mehmet Fatih Ayık xx (Mücahit dk. 65 x) Hurşit Taşcı xx, Şevki Çınar xxx, Fatih Çolak xx
Goller: İzzet (dk. 32, dk. 36), Kadir Taşoğlu (dk. 38 pen.), Ahmet (dk. 72), Cengizhan (dk. 85) (Elazığspor), Muhsin (dk. 9), Şevki (dk. 14), Burak Aydın (dk. 16, dk. 45, dk. 79), Hurşit (dk. 48), İlhami (dk. 50) (Sivas Belediyespor)
Kırmızı Kart: Hebat (dk. 5) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: İbrahim, Ömer Faruk (Elazığspor), Muhsin (Sivas Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.