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Elazığspor’da 26 yıl sonra 3. Lig'e düşme üzüntüsü

İHA

Elazığspor’da 26 yıl sonra 3. Lig'e düşme üzüntüsü

54 yıllık tarihinde 26 yıl sonra 3. Lig’e düşen Elazığspor’da, sezonun son haftasında oynanan Sivas Belediyespor maçı sonrası büyük üzüntü yaşandı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’un 38. ve son haftasında evinde karşılaştığı Sivas Belediyespor’a 75 yenilerek bir alt lige düşen Elazığspor’da maç sonu hüzün vardı. Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Cafer Aydın, takım kaptanı Kadir Bekmezci ve takımın en golcü futbolcusu Cengizhan Akgün, küme düşmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Elazığspor’un bir an önce hak ettiği üst liglere dönmesini temenni etti.


Aydın: “2. ve 3. Lig Elazığspor’a yakışmıyor”
Küme düştükleri için çok üzgün olduğunu dile getiren Teknik Direktör Cafer Aydın, “Futbolculuk dönemimde buraya Süper Lig'de gelmiştim. Elazığspor’un yeri buralar değil. Takımın düşmesinde herkesin payı var. Takım düştü diye birilerini hedef göstermek yanlış. Elazığ kamuoyundan ricam bunun fırsata çevrilmesi. Ben hep Elazığspor’u Süper Lig'de görmek isteyen biriyim. TFF 1. Lig bile Elazığspor’un ligi değil. Şehir olarak kenetlenip, yeni bir yapılanma ve transfer yasağından kurtularak üst liglere tırmanmak gerekli. Bundan 810 sene önce 2. Lig’den süper lige yükselen bir kadro yapılmıştı. 2. ve 3. Lig Elazığspor’a yakışmıyor. İyi bir planlamayla Elazığspor yine istediği yerlere gelebilir” dedi.
Şampiyonluğa oynayacak bir ekip oluşturulursa seve seve kalabileceğini ifade eden Teknik Direktör Aydın, “Bu şartlarda, bu transfer yasağıyla gelecek sene de aynısı olur çünkü. Oyuncumuz yok. Geldiğimiz günden beri pozisyonlara oyuncu üretemedik. Çocuklar geldiğim günden beri iyi şeyler yapmaya çalıştı ama koca bir şehrin yükü 1819 yaşındaki çocuklara yüklendi. Bir anda çocuklar bu ligi gördü. Bu ligde bocaladılar haklı olarak. Bu ligde bir Karabük var bir de biz varız böyle. Karabük’ün 56 puanı olduğuna göre bu çocuklar gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Devre arası giden futbolcularımız gitmese belki yine iyi olurdu. Takımı üst liglere çıkaracak yeni bir projenin olması lazım artık. Benimle çalışmak isterlerse seve seve çalışırım. Elazığ benim için şeref ve gurur kaynağı. Ben Süper Lig’de tanıdım bu takımı. Alt liglerde olmasından son derece üzgünüm” şeklinde konuştu.


Kadir Bekmezci: “En büyük problemimiz transfer tahtasıydı”
Küme düşme üzüntüsü yaşadıklarını dile getiren takım kaptanı Kadir Bekmezci ise, “Söylenecek çok söz var ama bizde kalsın. Gençlerle mücadele ettik sezon boyunca, tahtamız kapalıydı. Baktığınız zaman bir maçla düştük, çok üzgünüz. En büyük problemimiz transfer tahtamızın kapalı olmasıydı. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok bitti. Son maçımızı oynadık ve bu da prestij maçıydı. Ben 4 yıldır buradayım. Benim hedefim takımı yeniden 1. Lige çıkarmaktı ama tersine oldu ve düştük. Her iki taraf için de hayırlısı diyelim” ifadelerini kullandı.

Cengizhan Akgün: “Kulüp menfaatlerimiz doğrultusunda gelişmeler olacaktır”
Sezonun bireysel anlamda iyi, takım halinde kötü geçtiğine vurgu yapan Cengizhan Akgün de, “Sezon boyunca sıkıntılarla boğuştuk ve sonunda da küme düştük ne yazık ki. Attığım gollerden dolayı biraz ön plana çıkmam söz konusu ama bu golleri takım arkadaşlarım sayesinde attım. Allah bana nasip etti golleri, öyle oldu. Bundan sonra ne olur, ne biter yönetim, milletvekillerimiz, belediye başkanımız karar verir. İnşallah iyi olur çünkü bu kulüp önemli bir camia. Umarım her şey Elazığspor için iyi olur. Her futbolcu gibi benimde hedefim üst liglerde oynamak. Bu ideallerim ve kulüp menfaatlerimiz doğrultusunda gelişmeler olacaktır. Şu an Elazığspor’un futbolcusuyum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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