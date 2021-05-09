Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor Depremin merkezi Sivrice’de konutlarının kaba inşaatları tamamlandı Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural; “Şuanda da eski Sivrice’den hiçbir eser kalmadı” “ Temmuz ayının ortasında birinci etabı tamamlamak istiyoruz” “Mühendislerimizin tabiri ile demirden kaleler inşa ediliyor” “Fay hattının üzerindeyiz. O sebepten dolayı çok titiz bir çalışma yürütülüyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor Depremin merkezi Sivrice’de konutlarının kaba inşaatları tamamlandı Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural; “Şuanda da eski Sivrice’den hiçbir eser kalmadı” “ Temmuz ayının ortasında birinci etabı tamamlamak istiyoruz” “Mühendislerimizin tabiri ile demirden kaleler inşa ediliyor” “Fay hattının üzerindeyiz. O sebepten dolayı çok titiz bir çalışma yürütülüyor”

İHA

Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor Depremin merkezi Sivrice’de konutlarının kaba inşaatları tamamlandı Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural; “Şuanda da eski Sivrice’den hiçbir eser kalmadı” “ Temmuz ayının ortasında birinci etabı tamamlamak istiyoruz” “Mühendislerimizin tabiri ile demirden kaleler inşa ediliyor” “Fay hattının üzerindeyiz. O sebepten dolayı çok titiz bir çalışma yürütülüyor”

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan 305 konut 86 iş yeri ve 2 caminin yüzde 70’i tamamlandı. Hazar Gölü Manzarası'yla dönüşümü süren konut ve iş yerlerinin ilk etabının Temmuz ayı içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 23 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan binlerce konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Elazığ’ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edilmeye başlandı. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 caminin yapımında yüzde 70’lere gelindi. Hazar Gölü manzarası ile dikkatleri üzerlerine çeken konut ve iş yerlerinin Temmuz ayı içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. İlçenin diğer kısmını içerisine alan ikinci etabıyla ilgili ise çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

"Şuanda da eski Sivrice’den hiçbir eser kalmadı"
Gölbaşı mahallesinde birinci etabının devam ettiğini belirten ilçe kaymakamı Yunus Emre Vural, “Bu kapsamda 305 konut 86 iş yeri ve 2 adet cami yapılıyor. Çalışmalarımızın yüzde 70’i tamamlandı. Bu 305 konutumuzun 269 tanesini 2+1, 36 tanesi de 3+1 şeklinde inşa ediliyor. Ayrıca konutlarımızın 22 tanesi dubleks olarak inşa edilecek. Temmuz ayının ortasında birinci etabı tamamlamak istiyoruz. Vatandaş ve esnaflarımızı yerlerine yerleştirme hedefindeyiz. Devam eden ikinci etap çalışmalarımız var. Şuanda projesi çiziliyor. Aynı şekilde en fazla 2 ay içerisinde bununda projesi tamamlanarak yeni etapta yıkımlara geçilmesini umuyoruz. Acılarımız oldu, kötü günlerden geçtik. Üzerine 2 kış geçirdik. Vatandaşlarımız çok zor günler geçirdi. Ancak acılarımızı kalbimize gömüp, bir kenara bırakarak önümüze baktık. Şuanda da eski Sivrice’den hiçbir eser kalmadı” dedi.

“Yeni bir Sivrice meydana getirdik”
İlçenin yenilendiğini vurgulayana Vural, “İş yerleriyle, sosyal donatılarıyla, evleriyle yeni bir Sivrice meydana getirdik. Hatta diğer mahallelerimizde gıpta ile bakıyor ve çalışmaya dahil olmak için talepleri olmaktadır. İstanbul’da boğaz manzaralı bir sempt gibi yeniden ilçe kuruyoruz. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Gerçekten çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın inşaat çalışmaları başlamadan önce bazı kaygılara sahipti. Ancak evler yavaş yavaş ortaya çıktıkça, örnek evi de gördükten sonra vatandaşlarımız da çok büyük bir memnuiyet var” diye konuştu.

"Tüm Sivrice halkı dönüşümü talep ediyor"
Sivrice’nin bu güne kadar çok fazla imar ve mühendislik hizmeti almayan evlere sahip olduğunu dikkat çeken Vural, “24 Ocak ve yıl sonunda yaşadığımız 27 Aralık depremi ile binalarımız yorgun vaziyetteydi. Çünkü büyük depremi kaldıracak vaziyette değildi. Vatandaşlarımız özellikle 27 Aralık’tan son bunun bilincine vardılar ve kendileri talep etmeye başladı. Oysa ki 27 Aralık’tan önce vatandaşlarımız halen evlerini yıktırmama gibi bir görüşe sahipti. Bugün itibariyle tüm Sivrice halkı dönüşümü talep ediyor. Eylül ayında başlayan inşaatlarımız Aralık ayında kaba inşaat halinde yükselmişlerdi. 5,3’lük deprem sonrasında duvarlarımızda bir çatlak bile meydana gelmedi. Zaten mühendislerimizin tabiri ile demirden kaleler inşa ediliyor. En fazla zemin artı bir veya iki şeklinde inşa ediliyor. Yüksek binalar değil. Beton ve demir haddinden çok fazla kullanıyorlar. Burası sembolik bir öneme sahip. Fay hattının üzerindeyiz. O sebepten dolayı çok titiz bir çalışma yürütülüyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu ve Erol, Elazığlı şehit annesini aradı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu ve Erol, Elazığlı şehit annesini aradı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
YEREL HABERLER Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Elazığspor’da 26 yıl sonra 3. Lig'e düşme üzüntüsü
YEREL HABERLER Elazığspor’da 26 yıl sonra 3. Lig'e düşme üzüntüsü
2. Lig: Elazığspor: 5 - Sivas Belediyespor: 7
YEREL HABERLER 2. Lig: Elazığspor: 5 - Sivas Belediyespor: 7
Elazığ’da otomobilin, çarptığı direk devrildi:1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobilin, çarptığı direk devrildi:1 ...
Elazığ'da jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Elazığ Valisi Yırık, pazar yerini denetlendi
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Yırık, pazar yerini denetlendi
Jandarmadan, sokak hayvanlarına şefkat eli
YEREL HABERLER Jandarmadan, sokak hayvanlarına şefkat eli
Elazığ’da 6 ayrı noktada pazar kuruldu, tedbirler alınarak açıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 6 ayrı noktada pazar kuruldu, tedbirler ...
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, suç örgütü liderinin iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, suç örgütü ...
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti Türk Kızılay'ın 250 gönüllüsü, Ramazan Bayramı öncesinde, kısıtlama nedeniyle vatandaşların kabirlere gidemeyeceğini düşünerek, mezarlıkları ziyaret edip dua ederek, kabirlerde bakım ve temizlik gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa ...
Starlink uyduları bugün de zincir şekilde görülmeye devam etti
YEREL HABERLER Starlink uyduları bugün de zincir şekilde görülmeye ...
Elazığ İl Özel İdare’de Olağanüstü Genel Kurul kararı
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare’de Olağanüstü Genel Kurul kararı
Elazığ’da magandaların kurşunu kadını yaraladı
YEREL HABERLER Elazığ’da magandaların kurşunu kadını yaraladı
Elazığ’da yerel esnafa “Bakkal Kart” desteği
YEREL HABERLER Elazığ’da yerel esnafa “Bakkal Kart” desteği
558 yıllık camide bir yılın ardından ilk cuma kılındı
YEREL HABERLER 558 yıllık camide bir yılın ardından ilk cuma kılındı
2800 yıllık tapınakla, Harput'un UNESCO asıl listesine girmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER 2800 yıllık tapınakla, Harput'un UNESCO asıl ...
Elazığ’ın 2 bin rakımdaki kalp gölü Bervi kurudu, hayvanlara otlak oldu Doğal güzelliği ve muhteşem manzarasıyla dikkat çeken geçtiğimiz yıl çekilen görüntülerinde kalbi anımsatan Kurudolu (Bervi) Gölü yağışları az olmasıyla birlikte bu sene yaz gelmeden kurudu Gölün drone ile geçtiğimiz yılın Haziran ayında çekilen görüntüsü ile yeni çekilen şimdiki hali hem ülke genelindeki yağışların azlığını hem de kuraklığı gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Elazığ’ın 2 bin rakımdaki kalp gölü Bervi kurudu, ...
Milletvekili Ağar, “Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır"
YEREL HABERLER Milletvekili Ağar, “Konunun şahsımla uzaktan yakından ...
Jandarmadan, öğrencilere online trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan, öğrencilere online trafik eğitimi