(Düzeltme) Şahide nine 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı, ilk defa vali gördü Elazığ'da yıl başında Koronavirüse yakalanıp evinde tedavi gören Şahide nine, Anneler Günü olan 9 Mayıs'ta 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı İlk defa vali gören çocuklarının da torunlarıyla 80 torunu olan Şahide nine, valinin ne iş yaptığı sordu, Vali Erkaya Yırık da tek tek anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Düzeltme) Şahide nine 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı, ilk defa vali gördü Elazığ'da yıl başında Koronavirüse yakalanıp evinde tedavi gören Şahide nine, Anneler Günü olan 9 Mayıs'ta 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı İlk defa vali gören çocuklarının da torunlarıyla 80 torunu olan Şahide nine, valinin ne iş yaptığı sordu, Vali Erkaya Yırık da tek tek anlattı

İHA

(Düzeltme) Şahide nine 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı, ilk defa vali gördü Elazığ'da yıl başında Koronavirüse yakalanıp evinde tedavi gören Şahide nine, Anneler Günü olan 9 Mayıs'ta 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı İlk defa vali gören çocuklarının da torunlarıyla 80 torunu olan Şahide nine, valinin ne iş yaptığı sordu, Vali Erkaya Yırık da tek tek anlattı

Elazığ'da yılbaşında Korona virüse (Covid19) yakalanan ardında hastaneye gitmeden evinde hastalığı atlatan 6 çocuklu 80 torunlu Şahide nine Anneler Günü'nde 103 yaşına girdi. Hayatında ilk defa vali gören ve ilk defa doğum günü kutlanan Şahide ninenin, sadece köyde üretilen doğal ürünlerle beslendiği belirtildi.
Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyünde 25 yıl önce eşi vefat eden oğlu ile birlikte yaşayan 6 çocuk annesi, torunlarının çocuklarıyla 80 torun sahibi olan Şahide Gürbüz, Anneler Günü'nde 103 yaşına girdi. Vali Erkaya Yırık ve İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural'da valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan kadın jandarmalarla Şahide nineyi evinde ziyaret etti. Uzun süre Şahide nine ile muhabbet eden Vali Yırık, anneler ve doğum gününü kutladı. Ardından Şahide nine üzerinde doğum günü pastasının mumlarını üfleyerek kesti. Kadın jandarma personeli ise elleriyle Şahide nineye pastasını tattırdı. Hayatında ilk defa doğum günü kutlanan Şahide nine, yine bir asrı geçen ömründe ilk defa vali görmenin mutluluğunu yaşadı, ortaya ise renkli görüntüler çıktı.
"Nine, sordu vali ne iş yaptığını anlattı
Şahide ninenin valilerin ne iş yaptığı sorması üzerine Vali Erkaya Yırık, "Ben sabah çıkarım akşama kadar milletimizin gerek sağlık gerek eğitim, diğer konulardaki ihtiyaçlarına görürüm. Okullardaki eksiklikler varsa onları gidermeye çalışırım. Depremde zarar görmüş vatandaşlarımızın hanelerinin yapılması noktasında yardımcı olurum. Ondan sonra bir teyzemiz Sivrice’de 103 yaşında girmiş, onunla doğum gününü kutlarım. Devletinizin Elazığ’a yapmış olduğu yatırımların takibi yaparım. Tüm vatandaşların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına onun temsilcisi olarak can ve mal güvenliklerini, mutluluğunu, refahını sağlamaya çalışırım. Milletimizin mutluluğu için uğraşırım” dedi.
"Hayatta ilk kez bir hastalık yaşamış o da Covid19"
Özel bir ziyaret için Sürek köyüne geldiklerini ifade eden Vali Erkaya Yırık, “Öncelikle başta şehitlerimizin ve gazilerimizin annesi olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Onlar bizim hayatımızda olmazsa olmaz olan bizleri bugüne getiren müstesna değerlerimizdir. Hayatını kaybetmiş olan annelerimizin de anneler gününü tebrik ediyorum. Nur içerisinde yatsınlar. Bugün özel bir gün. Sürek köyünde bugün 103 yaşına girmiş olan ve doğum günü pastasını kesmiş olduğumuz Şahide Gürbüz teyzemizin anneler gününü tebrik ediyoruz. Onun ellerinden öpüyoruz. 103 yaşına kadar herhangi bir hastalıkla karşılaşmamış, bir doktor kontrolünden geçmemiş, hiçbir rahatsızlığı olmayan, bir ilaç dahi kullanmayan bir büyüğümüz. Yıl başında Covid19 salgını nedeniyle rahatsızlanmış ve bu hastalığı evinde geçirmiş. Hayatta ilk kez bir hastalık yaşamış o da Covid19. Onu da çok şükür sağlam bünyesi sayesinde rahat bir şekilde evin geçirmiş. Bu güne kadar tüm işlerini kendi gücü ile gören ve doğal beslenen bir büyüğümüz. 103 yaşında herhangi bir kronik rahatsızlığı yok. Bir ilaç kullanmıyor. Allah uzun ömürler versin. 6 çocuğu ve 80 torunu var. Şahide teyzemizi bizi misafir ettiği için teşekkür ediyorum. Allah kendisine sağlıklı uzun ömürler versin. Acı ve keder göstermesin” diye konuştu.
“İlk defa doğum günü kutlandı, ilk defa vali gördü"
Valinin gelip kendisini ziyaret ettiğini dile getiren Şahide nine, “Allah razı olsun. Vali anneler günümüz kutlamak için geldi. İlk defa doğum günüm kutlandı. İlk defa vali gördüm” şeklinde konuştu.
Babaannesinin şuanda 103 yaşına girdiğini aktaran torunu Altan Gürbüz ise “İlk defa doğum gününü kutluyor. Bu da bizim Elazığ valisine nasip oldu. Kendisine ve Sivrice kaymakamımıza teşekkür ediyorum. İlk defa bir vali babaannenim doğum gününü kutladı. Daha önce vali görmedi. İlk defa görüyor. Şuana 4 kız 2 erkek çocuğu var. Torunlarının çocuklarıyla beraber 80 torunu var. Ben tüm annelerin doğum gününü kutluyorum. Anneler bizim başımızın tacıdır. Babaannem Covid19’u evde sorunsuz geçirdi. Hayatının çoğunu köyde geçirmiştir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahine nine 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı, ilk defa vali gördü Elazığ'da yıl başında Koronavirüse yakalanıp evinde tedavi gören Şahine nine, Anneler Günü olan 9 Mayıs'ta 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı İlk defa vali gören çocuklarının da torunlarıyla 80 torunu olan Şahide nine, valinin ne iş yaptığı sordu, Vali Erkaya Yırık da tek tek anlattı
YEREL HABERLER Şahine nine 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü ...
Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı Fırtına nedeniyle sıvaları sökülüp yola ve çevreye düşen binadan, bir pencerenin aşağıya düşme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike ...
Kardiyoloji uzmanı, salgın sürecinde yan hastalıklara dikkat çekti Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Harman: “Covid-19 döneminde kalple ilgili ciddi ritim bozuklukları, kalp kası tutulumu, kalp damar hastalıkları, pıhtılaşma, akciğer pıhtılaşması, kalp krizi biraz daha fazla görülebilmekte” "Covid-19, kalp, beyin, böbrek, akciğer ve benzeri dolaşım sisteminin olduğu tüm organları etkileyebilmekte” “Covid-19 maalesef sadece bir akciğer hastalığı veya gribal bir enfeksiyon gibi geçmemekte”
YEREL HABERLER Kardiyoloji uzmanı, salgın sürecinde yan hastalıklara ...
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor Depremin merkezi Sivrice’de konutlarının kaba inşaatları tamamlandı Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural; “Şuanda da eski Sivrice’den hiçbir eser kalmadı” “ Temmuz ayının ortasında birinci etabı tamamlamak istiyoruz” “Mühendislerimizin tabiri ile demirden kaleler inşa ediliyor” “Fay hattının üzerindeyiz. O sebepten dolayı çok titiz bir çalışma yürütülüyor”
YEREL HABERLER Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor Depremin ...
Kılıçdaroğlu ve Erol, Elazığlı şehit annesini aradı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu ve Erol, Elazığlı şehit annesini aradı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
YEREL HABERLER Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Elazığspor’da 26 yıl sonra 3. Lig'e düşme üzüntüsü
YEREL HABERLER Elazığspor’da 26 yıl sonra 3. Lig'e düşme üzüntüsü
2. Lig: Elazığspor: 5 - Sivas Belediyespor: 7
YEREL HABERLER 2. Lig: Elazığspor: 5 - Sivas Belediyespor: 7
Elazığ’da otomobilin, çarptığı direk devrildi:1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobilin, çarptığı direk devrildi:1 ...
Elazığ'da jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Elazığ Valisi Yırık, pazar yerini denetlendi
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Yırık, pazar yerini denetlendi
Jandarmadan, sokak hayvanlarına şefkat eli
YEREL HABERLER Jandarmadan, sokak hayvanlarına şefkat eli
Elazığ’da 6 ayrı noktada pazar kuruldu, tedbirler alınarak açıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 6 ayrı noktada pazar kuruldu, tedbirler ...
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, suç örgütü liderinin iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, suç örgütü ...
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti Türk Kızılay'ın 250 gönüllüsü, Ramazan Bayramı öncesinde, kısıtlama nedeniyle vatandaşların kabirlere gidemeyeceğini düşünerek, mezarlıkları ziyaret edip dua ederek, kabirlerde bakım ve temizlik gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa ...