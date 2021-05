(Düzeltme) Şahide nine 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı, ilk defa vali gördü Elazığ'da yıl başında Koronavirüse yakalanıp evinde tedavi gören Şahide nine, Anneler Günü olan 9 Mayıs'ta 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı İlk defa vali gören çocuklarının da torunlarıyla 80 torunu olan Şahide nine, valinin ne iş yaptığı sordu, Vali Erkaya Yırık da tek tek anlattı

Elazığ'da yılbaşında Korona virüse (Covid19) yakalanan ardında hastaneye gitmeden evinde hastalığı atlatan 6 çocuklu 80 torunlu Şahide nine Anneler Günü'nde 103 yaşına girdi. Hayatında ilk defa vali gören ve ilk defa doğum günü kutlanan Şahide ninenin, sadece köyde üretilen doğal ürünlerle beslendiği belirtildi.

Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyünde 25 yıl önce eşi vefat eden oğlu ile birlikte yaşayan 6 çocuk annesi, torunlarının çocuklarıyla 80 torun sahibi olan Şahide Gürbüz, Anneler Günü'nde 103 yaşına girdi. Vali Erkaya Yırık ve İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural'da valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan kadın jandarmalarla Şahide nineyi evinde ziyaret etti. Uzun süre Şahide nine ile muhabbet eden Vali Yırık, anneler ve doğum gününü kutladı. Ardından Şahide nine üzerinde doğum günü pastasının mumlarını üfleyerek kesti. Kadın jandarma personeli ise elleriyle Şahide nineye pastasını tattırdı. Hayatında ilk defa doğum günü kutlanan Şahide nine, yine bir asrı geçen ömründe ilk defa vali görmenin mutluluğunu yaşadı, ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

"Nine, sordu vali ne iş yaptığını anlattı

Şahide ninenin valilerin ne iş yaptığı sorması üzerine Vali Erkaya Yırık, "Ben sabah çıkarım akşama kadar milletimizin gerek sağlık gerek eğitim, diğer konulardaki ihtiyaçlarına görürüm. Okullardaki eksiklikler varsa onları gidermeye çalışırım. Depremde zarar görmüş vatandaşlarımızın hanelerinin yapılması noktasında yardımcı olurum. Ondan sonra bir teyzemiz Sivrice’de 103 yaşında girmiş, onunla doğum gününü kutlarım. Devletinizin Elazığ’a yapmış olduğu yatırımların takibi yaparım. Tüm vatandaşların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına onun temsilcisi olarak can ve mal güvenliklerini, mutluluğunu, refahını sağlamaya çalışırım. Milletimizin mutluluğu için uğraşırım” dedi.

"Hayatta ilk kez bir hastalık yaşamış o da Covid19"

Özel bir ziyaret için Sürek köyüne geldiklerini ifade eden Vali Erkaya Yırık, “Öncelikle başta şehitlerimizin ve gazilerimizin annesi olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Onlar bizim hayatımızda olmazsa olmaz olan bizleri bugüne getiren müstesna değerlerimizdir. Hayatını kaybetmiş olan annelerimizin de anneler gününü tebrik ediyorum. Nur içerisinde yatsınlar. Bugün özel bir gün. Sürek köyünde bugün 103 yaşına girmiş olan ve doğum günü pastasını kesmiş olduğumuz Şahide Gürbüz teyzemizin anneler gününü tebrik ediyoruz. Onun ellerinden öpüyoruz. 103 yaşına kadar herhangi bir hastalıkla karşılaşmamış, bir doktor kontrolünden geçmemiş, hiçbir rahatsızlığı olmayan, bir ilaç dahi kullanmayan bir büyüğümüz. Yıl başında Covid19 salgını nedeniyle rahatsızlanmış ve bu hastalığı evinde geçirmiş. Hayatta ilk kez bir hastalık yaşamış o da Covid19. Onu da çok şükür sağlam bünyesi sayesinde rahat bir şekilde evin geçirmiş. Bu güne kadar tüm işlerini kendi gücü ile gören ve doğal beslenen bir büyüğümüz. 103 yaşında herhangi bir kronik rahatsızlığı yok. Bir ilaç kullanmıyor. Allah uzun ömürler versin. 6 çocuğu ve 80 torunu var. Şahide teyzemizi bizi misafir ettiği için teşekkür ediyorum. Allah kendisine sağlıklı uzun ömürler versin. Acı ve keder göstermesin” diye konuştu.

“İlk defa doğum günü kutlandı, ilk defa vali gördü"

Valinin gelip kendisini ziyaret ettiğini dile getiren Şahide nine, “Allah razı olsun. Vali anneler günümüz kutlamak için geldi. İlk defa doğum günüm kutlandı. İlk defa vali gördüm” şeklinde konuştu.

Babaannesinin şuanda 103 yaşına girdiğini aktaran torunu Altan Gürbüz ise “İlk defa doğum gününü kutluyor. Bu da bizim Elazığ valisine nasip oldu. Kendisine ve Sivrice kaymakamımıza teşekkür ediyorum. İlk defa bir vali babaannenim doğum gününü kutladı. Daha önce vali görmedi. İlk defa görüyor. Şuana 4 kız 2 erkek çocuğu var. Torunlarının çocuklarıyla beraber 80 torunu var. Ben tüm annelerin doğum gününü kutluyorum. Anneler bizim başımızın tacıdır. Babaannem Covid19’u evde sorunsuz geçirdi. Hayatının çoğunu köyde geçirmiştir” ifadelerini kullandı.

