Elazığ'da toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

İHA

Elazığ'da toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Elazığ’da kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan 2 işçi, ekiplerin yaptığı çalışma ile kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi 1970. Sokakta bir sitenin kanalizasyon çalışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerden Mehmet Uçan ile Turgut Bostancı'nın kanalizasyonda çalışma yapmak için yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura indi. Bu sırada çukurda göçük meydana geldi. İşçilerin bedenlerinin büyük bir kısmı toprak altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yapılan çalışma ile 2 işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Çukurdan çıkartılan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Düzeltme) Şahide nine 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı, ilk defa vali gördü Elazığ'da yıl başında Koronavirüse yakalanıp evinde tedavi gören Şahide nine, Anneler Günü olan 9 Mayıs'ta 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı İlk defa vali gören çocuklarının da torunlarıyla 80 torunu olan Şahide nine, valinin ne iş yaptığı sordu, Vali Erkaya Yırık da tek tek anlattı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Şahide nine 103 yaşına girdi, ilk defa ...
Şahine nine 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı, ilk defa vali gördü Elazığ'da yıl başında Koronavirüse yakalanıp evinde tedavi gören Şahine nine, Anneler Günü olan 9 Mayıs'ta 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı İlk defa vali gören çocuklarının da torunlarıyla 80 torunu olan Şahide nine, valinin ne iş yaptığı sordu, Vali Erkaya Yırık da tek tek anlattı
YEREL HABERLER Şahine nine 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü ...
Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı Fırtına nedeniyle sıvaları sökülüp yola ve çevreye düşen binadan, bir pencerenin aşağıya düşme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike ...
Kardiyoloji uzmanı, salgın sürecinde yan hastalıklara dikkat çekti Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Harman: “Covid-19 döneminde kalple ilgili ciddi ritim bozuklukları, kalp kası tutulumu, kalp damar hastalıkları, pıhtılaşma, akciğer pıhtılaşması, kalp krizi biraz daha fazla görülebilmekte” "Covid-19, kalp, beyin, böbrek, akciğer ve benzeri dolaşım sisteminin olduğu tüm organları etkileyebilmekte” “Covid-19 maalesef sadece bir akciğer hastalığı veya gribal bir enfeksiyon gibi geçmemekte”
YEREL HABERLER Kardiyoloji uzmanı, salgın sürecinde yan hastalıklara ...
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor Depremin merkezi Sivrice’de konutlarının kaba inşaatları tamamlandı Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural; “Şuanda da eski Sivrice’den hiçbir eser kalmadı” “ Temmuz ayının ortasında birinci etabı tamamlamak istiyoruz” “Mühendislerimizin tabiri ile demirden kaleler inşa ediliyor” “Fay hattının üzerindeyiz. O sebepten dolayı çok titiz bir çalışma yürütülüyor”
YEREL HABERLER Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor Depremin ...
Kılıçdaroğlu ve Erol, Elazığlı şehit annesini aradı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu ve Erol, Elazığlı şehit annesini aradı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
YEREL HABERLER Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Elazığspor’da 26 yıl sonra 3. Lig'e düşme üzüntüsü
YEREL HABERLER Elazığspor’da 26 yıl sonra 3. Lig'e düşme üzüntüsü
2. Lig: Elazığspor: 5 - Sivas Belediyespor: 7
YEREL HABERLER 2. Lig: Elazığspor: 5 - Sivas Belediyespor: 7
Elazığ’da otomobilin, çarptığı direk devrildi:1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobilin, çarptığı direk devrildi:1 ...
Elazığ'da jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Elazığ Valisi Yırık, pazar yerini denetlendi
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Yırık, pazar yerini denetlendi
Jandarmadan, sokak hayvanlarına şefkat eli
YEREL HABERLER Jandarmadan, sokak hayvanlarına şefkat eli
Elazığ’da 6 ayrı noktada pazar kuruldu, tedbirler alınarak açıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 6 ayrı noktada pazar kuruldu, tedbirler ...
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, suç örgütü liderinin iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, suç örgütü ...
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti Türk Kızılay'ın 250 gönüllüsü, Ramazan Bayramı öncesinde, kısıtlama nedeniyle vatandaşların kabirlere gidemeyeceğini düşünerek, mezarlıkları ziyaret edip dua ederek, kabirlerde bakım ve temizlik gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa ...