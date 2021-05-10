Elazığ'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi yaralı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ Belediyesi'nce yapılan kanalizasyon çalışması sırasında göçük oluşurken, 1 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibince kurtarılan işçi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-05-10 13:10:07



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