Elazığ’da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

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Elazığ’da bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Yangın, gece merkeze bağlı Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alev alev yanan çatı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, binadaki iş yerleri hariç daire kısımlarının boş olduğu öğrenildi.

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