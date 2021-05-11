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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk doktorlarının başarısını duyan Alman Çift Elazığ'da operasyon oldu

İHA

Türk doktorlarının başarısını duyan Alman Çift Elazığ'da operasyon oldu

Uzun yıllar beri bir çok tedavi yöntemi ile fazla kilolarından kurtulamayan Alman çift, Türk doktorlarının Obezite ameliyatları konusunda başarılarını duyması üzerine Elazığ’a gelerek ameliyat oldu.
Gelsenkirchen’de yaşayan 125 kilogram Andreas Dellwa ile 107 kilogram Natascha Dellwa Müller çifti, uzun yıllar boyunca başta Almanya olmak üzere bir çok ülkede fazla kilolarından kurtulmak için tedavi yöntemlerini denedi. Ancak tedavileri istedikleri gibi gitmeyen Alman çift, Türk doktorlarının obezite cerrahisinde profesyonelliği ve başarısını öğrenmesi üzerine Elazığ Mediline Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Op. Dr. Fatih Erol ile iletişime geçerek Türkiye’ye geldi. Türkiye’yi seçmelerindeki en büyük etkenin Türk doktorlarının profesyonel ve tedavideki başarıları olduğunu aktaran çift, 30 dakikalık operasyonla tüp mide ameliyatı oldu. Gerçekleştirilen başarılı operasyondan sonra bir günde sağlığına kavuşan çift, ameliyattan 3 gün sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edilerek Almanya’ya döndü.
Elazığ’ı ve Türkiye’yi seçmelerindeki sebepleri aktaran Andreas Dellwa, “Almanya’dan Elazığ’a geldim çünkü siz çok profesyonelsiniz. Almanya’da ününüz çok fazla ve çevremdeki birçok kişi sizi tavsiye etti. Kısa bir araştırmadan sonra sizi tercih etmek kararını verdim. Geldiğim için de mutluyum. Öncelikle piyasadaki birçok diyeti denedim. Farklı bir çok tedavi yöntemi denedim fakat başarılı olamadım. 10 kilo verdim, 50 kilo aldım gibi yaklaşımlara sebep oldu. Fakat iyi bir işim var, sağlıklı bir yaşam istiyorum. Belki de 100 yıl yaşamak istiyorum bu yüzden bu ameliyatı olmam gerektiğini düşündüm” dedi.
Neden Almanya’da değil de Türkiye’de ameliyat olmak istedikleri sorusuna cevap veren Dellwa, “Türk doktorları profesyonel. Hem fiyat araştırması olsun hem de oradaki doktorlardansa Türk doktorlarının daha iyi olduğunu düşündüğüm için bu kararı almamda etkili oldu. Bu konuda Türk doktorlarının tecrübe sahibi olduğuna inanmam da etkili oldu. Açıkçası arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine geldim” ifadelerini kullandı.
Daha önceden tedavi ettikleri hastaların memnun kalması ve tavsiyeleri üzerine bir çok hastayı kabul ettiklerini belirten Op. Dr. Fatih Erol, “Avrupa’da bu işi yapan bir çok doktor özellikle obezite hastalarını bize yönlendirmeye başladı. Geçenlerde yine yurtdışından gelen bir hastamız vardı. Kendisi obezite kliniğinde çalışmasına rağmen oradaki doktorlar bu ameliyatı Türkiye’de daha tecrübeli ellerde olabileceğini söyleyerek hastayı bize yönlendirmişti. Obezite ameliyatları konusunda tecrübemiz çok fazla olmadı, komplikasyon oranlarımızın dünya standartlarının bayağı altında olması bizi daha tercih ediliyor hale getiriyor. Hem ülkemizin farklı yerlerinden hem de dünyanın farklı ülkelerinden Avrupa’dan, Amerika’dan, Kanada’dan ve Avusturalya’dan hastalarımız gelmeye başladı. Biz de ameliyatlarımızı başarılı bir şekilde yapıp, hastanemizde en iyi şekilde misafir edip ameliyatlarını yaparak sağlıklı bir şekilde ülkelerine gönderiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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