Elazığ'da salep soğanı toplayan 5 kişiye 419 bin lira ceza



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koruma altındaki salep bitkisini toplayan 5 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilere, salep soğanlarını toplamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 419 bin 670 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yaptıkları çalışmaları sonucu, O.S., Ş.E., Ü.E.,S.S. ve S.E.'nın Diyarbakır'dan gelerek Alacakaya ilçesinde koruma altındaki salep soğanı toplayacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda topladıkları 18 kilogram salep soğanı muhafaza altına üzere Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

5 şüpheliye salep soğanı toplamaktan 402 bin 325 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ise 17 bin 345 lira olmak üzere toplam 419 bin 670 lira ceza kesildi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-05-12 11:59:30



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