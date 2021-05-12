AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım:"Bayrama erişmenin burukta olsa heyecanı içerisindeyiz"

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım,“Derin bir manevi iklimi, huzur ve kardeşlik ortamını idrak ettiğimiz Ramazan ayının ardından, mübarek Ramazan Bayramı’na erişmenin burukta olsa heyecanı içerisindeyiz"dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yıldırım mesajında; “Derin bir manevi iklimi, huzur ve kardeşlik ortamını idrak ettiğimiz Ramazan ayının ardından, mübarek Ramazan Bayramı’na erişmenin burukta olsa heyecanı içerisindeyiz. Bu Ramazan Bayramını, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de etkileyen Korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle bayram ziyaretlerini gerçekleştirememenin, sevdiklerimizle bayramlaşıp büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpememenin burukluğu içerisinde idrak edeceğiz. İnanıyorum ki bu zor günleri gösterdiğiniz gayret ve sabırla, dayanışma içinde hep birlikte geride bırakacağız. Fakat şu an kontrollü sosyal hayat zamanı. Şimdi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etme zamanı. O nedenle riski en aza indirmek için tedbirli ve temkinli davranmaya devam edelim. Bu mübarek günlerde Filistinli kardeşlerimize ve Mescidi Aksa’ya saldıran vahşi ve siyonist İsrail’i lanetleyerek, dualarımızın Müslüman kardeşlerimizle olduğunu belirterek, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gönüllere mesafenin olmadığını, gönül birliğimizin her daim baki olduğunu hatırlatarak, değerli Elazığlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine kullandı.

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