Elazığ'da hemşireler, günlerinde unutulmadı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, pandemi de yoğum mesai harcayan hemşirelerin günü kutlandı.

12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle Fırat Üniversitesi Hastanesi yönetimi tarafından görevleri başındaki hemşireler ziyaret edildi. Birimleri tek tek gezen idareciler hemşirelere çiçek vererek günlerini kutladı. Hemşirelerin özellikle pandemi sürecinde büyük fedakarlık göstererek yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Gönen, sağlık çalışanları ve hemşirelerin özel desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Gönen, “12 Mayıs günü yıllardan beri Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. Biz de Fırat Üniversitesi Hastanesi yönetimi olarak Hemşireler Günü’nde arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık. Bugün arkadaşlarımızı ziyaret ederek kutladık. Hemşirelik mesleği, çok ulvi bir meslek. Hastalara sadece ilaç vermek veya tansiyon ölçmek değil, hastaların acılarını dindirmeye çalışmak ve hastalara şefkatle dokunmak. Bu yüzden hemşire arkadaşlarımız çok değerli. Onların gününü kutluyoruz” dedi.

Başhemşire Nurcan İnci ise , “ Bu özel ve anlamlı günümüzde başhekimliğimiz olarak bizi yalnız bırakmayıp bizimle birlikte günümüzü kutlamaya gelen tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi bu yıl pandemiden dolayı arkadaşlarla oldukça yorulduk. Bu bir ekip işi. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

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