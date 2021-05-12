Elazığ’da cip takla attı, 1’i ağır 3 yaralı

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip takla attı, 1’i ağır toplamda 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sarıçubuk köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.A. idaresindeki 23 AAE 496 plakalı Chevrolet marka cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada cipte bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 1’i ağır 3 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

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