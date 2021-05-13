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Validen gönüllere dokunan hareket, hepsini satın aldı evine gönderdi Elazığ'da Bayram Namazı sonrası mendil ve yara bandı satan engelli şahsı gören Vali Erkaya Yırık, tüm ürünlerini satın alarak polis aracıyla evine gönderdi, ilgilenilmesi için de talimat verdi

İHA

Validen gönüllere dokunan hareket, hepsini satın aldı evine gönderdi Elazığ'da Bayram Namazı sonrası mendil ve yara bandı satan engelli şahsı gören Vali Erkaya Yırık, tüm ürünlerini satın alarak polis aracıyla evine gönderdi, ilgilenilmesi için de talimat verdi

Elazığ'da bayram namazı sonrasında cami önünde bir kişinin mendil sattığını gören Vali Erkaya Yırık, hepsini satıp alıp polis aracıyla şahsı evine göndererek gönüllere dokundu.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı Namazı eda edildi. İzzetpaşa Camii'ndeki bayram namazına Vali Erkaya Yırık'ta katıldı. Namaz sonrası cami önünde engeli bulunan 54 yaşındaki Abbas Yılmaz'ın mendil ve yara bandı gibi eşyalar sattığını gören Vali Yırık bu duruma kayıtsız kalmadı. Önce Yılmaz ile bir süre sohbet eden Vali Yırık, daha sonra sattığı tüm ürünleri satın aldı. Satın aldığı ürünleri de kendi adına Yılmaz'a teslim eden Vali Yırık, İl Emniyet Müdürü Celal Sel'e engelli şahsın evine götürülmesi talimatını verdi. Bunun üzerine Yılmaz, polis aracıyla evine götürüldü.
Öteyandan merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde ikamet eden, muhtar ile hayırsever gönüllülerin ilgilendiği öğrenilen Abbas Yılmaz'la ilgili Vali Yırık'ın kurumlara da tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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