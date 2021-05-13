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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, dün gece ilçeye bağlı Asri Mezarlık yakınında meydana geldi.İddiaya göre, 2 grup arasında gün içinde tartışma yaşandı. İki taraf, gece saatlerinde mezarlık yakınında tekrar karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada şüpheli F.A.A. silahla ateş açtı.Olayda Emin Akın Karataş (24) vurularak yaralandı. İlçe devlet hastanesine kaldırılan yaralı Karataş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli F.A.A. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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