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Hıdır Amca, hastanede bayramını kutlamaya gelen sağlıkçıları görünce gözyaşlarına hakim olamadı Fedakar sağlık çalışanları, bayramda hastaları ziyaret etti

İHA

Hıdır Amca, hastanede bayramını kutlamaya gelen sağlıkçıları görünce gözyaşlarına hakim olamadı Fedakar sağlık çalışanları, bayramda hastaları ziyaret etti

Bayramda da mesaide olan sağlık çalışanları, hastanede yatan hastaları odalarında ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Öte yandan sağlık çalışanlarının odasında ziyaret ettiği 64 yaşındaki Hıdır Bulut, duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.
Fırat Üniversitesi Hastanesi (FÜ) başhekim yardımcısı ve beraberindeki idareciler mesaide olan sağlık çalışanlarını ve kendileri gibi bayramda da ailelerinden uzak olan hastalarını ziyaret etti. Hastane personeli, farklı hastalıklardan dolayı müşahede altında tutulan hastaların odalarında bayramını kutladı.Gerçekleştirilen ziyaretten ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından ötürü minnettar kaldıklarını belirten hastalara kolonya ve şeker ikramında bulunuldu. İlk kez ailesinden uzak bir bayram geçiren hastanesinde tedavi altında olan KOAH hastası 4 çocuk babası Hıdır Bulut (64), kendisini odasında ziyaret eden sağlık çalışanlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Hıdır Amca, “Bu süreçte çok doktor, çok çalışan kaybettik. Onlar da benim evladım, o yüzden ağlıyorum” diyerek duygularını ifade etti.
Yaşadığı duygu seli karşısında konuşmakta zorluk çeken 64 yaşındaki Hıdır Bulut, “Bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizler de benim çocuklarımsınız. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben çok duygulandım çünkü bu pandemide en çok ezilen sağlık çalışanlarıdır. Ben o sağlık çalışanların en alt kademesinden en üst kademesine kadar hepsine teşekkür ediyorum. Cenabı Allah’tan dileğim, hepsinin sağlıklı yaşamasıdır. Çünkü bu süreçte çok doktor, çalışan kaybettik. Onun için onlar da benim evladım. O yüzden ağlıyorum, size de doğru düzgün cevap veremiyorum. Burada bize kendi anneleri babaları gibi bakıyorlar. Pandemiyle ilgili ilk başta bütün vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Mümkünse birbirlerine uzak dursunlar ve maskelerini taksınlar” dedi.
Buruk bir sevinçle bayrama girdiklerini belirten Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Artaş ise “ Pandeminin yoğun olarak seyrettiği bir dönemde Ramazan Bayramı’nı idrak etmekteyiz. FÜ Hastanesi olarak bizler de çalışma arkadaşlarımızla birlikte hem hastanede yatan hastalarımızın bayramını tebrik etmek hem de bu vesileyle çalışanlarımızın bayramını kutlamak için kendi aramızda bir organizasyon yaptık. Bayram ziyaretiyle birlikte ailenizden uzak bizlere destek oldunuz. Bizler de arkadaşlarımızla birlikte yatan ve yakınları uzak olan hastalarımızın bir nebze olsun bayramlarını biraz daha mutlu kılabilmek için buradayız” diye konuştu.

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