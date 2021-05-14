Elazığ’da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Elazığ’da İsrail'in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları sonrası şehit düşen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.
Cuma namazı sonrası İmamı Azam Camii avlusunda toplanan vatandaşlar Filistin’de şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. AGD öncülüğünde düzenlenen program kapsamında namazdan sonra vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Mescidi Aksa’ya destek verirken, ‘Kahrolsun İsrail’, ‘Katil İsrail’ ve ‘Kanımız oluk oluk aksa, onurumuzdur Mescidi Aksa’ sloganları ile İsrail’i protesto etti. Program, şehitler için edilen duanın edilmesiyle son buldu.
Namazdan sonra açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Recep Koca, “Cenabı Allah, Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Allah, özgür Mescidİ Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Allah, burada toplanan şehit kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazında ellerini semaya açan dualarıyla kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteren şu inanmış topluluğa özgür Mescidi Aksa’da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin. Allah, yaptığımız dualar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olsun” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.