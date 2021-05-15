Kayıp sürü, jandarma tarafından drone ile bulundu

Sivas'ta doğdu... "İlk kez böyle bir durumla karşılaştım"

Elazığ'da kayıp olan küçükbaş hayvan sürüsü jandarma ekiplerinin drone ile yaptığı çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesinde hayvancılıkla uğraşan bir ailenin 190 adet küçükbaş hayvandan oluşan sürüsü evin önündeki ağıldan kayboldu. Hayvanların sahibi ve köy sakinlerinin yaptığı aramada, sürüyü bulunamayınca durum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Bölgeye giden ekipler hem çalınma hem de kayıp durumuna karşı çalışma başlattı. Hayvanların ağıldan çıkarak araziye gittiğini düşünen ekipler, drone desteğiyle 9 saatlik arama yaptı. 9 saatin sonunda sürü 5 kilometre uzaklıkta tepelik alanda tespit edildi. Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Hayvanları bulunan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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