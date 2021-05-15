Elazığ'da kayıp 190 hayvan, dronla 9 saatte bulundu

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kaybolan 190 küçükbaş, jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu dron kullanılarak, 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde hayvancılıkla uğraşan M.E.K., gece 190 küçükbaşının kaybolduğunu fark etti. Belde sakinleriyle başlattığı arama çalışmalarından sonuç alamayan M.E.K., jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, dronla yaptıkları aramalar sonucu 190 küçükbaşı beldeye 5 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda buldu.

9 saat süren aramaların ardından 190 küçükbaş, M.E.K.'ye teslim edildi.

Hayvanları bulunduğu için mutlu olduğunu belirten M.E.K., "Allah jandarmamızdan razı olsun. Geçim kaynağım olan hayvanlarımı bulup, bana teslim ettiler" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-05-15 13:41:08



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