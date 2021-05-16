Uzmanı uyardı, kısıtlama sonrası 40 dakikalık yürüyüşler yapın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanı uyardı, kısıtlama sonrası 40 dakikalık yürüyüşler yapın

İHA

Uzmanı uyardı, kısıtlama sonrası 40 dakikalık yürüyüşler yapın

Tam kapanma ile birlikte evde olanların çok fazla hareketsiz kaldığını belirten Fizyoterapist Cansu Ercan, kısıtlama sonrasında 40 dakikalık yürüyüşler yaparak bedenin sağlıklı tutulabileceğini aktardı.
Elazığ Mediline Hastanesi Fizyoterapisti Cansu Ercan, Covid19 salgını ile birlikte özellikle tam kapanma döneminde evlerden çıkmayan vatandaşların hareketsiz kalmamalarını, egzersiz yapmalarını önerdi. Aksi halde çok fazla hareketsiz kalan her yaştan kişilerde metabolik, kardiyovasküler, akciğer kapasitesinin azalmasına bağlı oluşan hastalıklar ve kas iskelet sistemine bağlı kemik erimesi ile eklemlerde kireçlenmelerin meydana gelme ihtimaline dikkat çeken Ercan, özellikle yaşlıların düzenli olarak fiziksel aktiviteler yapması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların egzersiz yapmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar hakkında bilgi veren Fizyoterapist Cansu Ercan, “Pandemiden önce zaten çok fazla hareket eden bir toplum değildik. Pandemi döneminde kısıtlamalarla birlikte çok daha fazla hareketsiz kaldık. Bu hareketsizliğin sonucunda ilerleyen dönemde metabolik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, akciğer kapasitesinin azalmasına bağlı oluşan hastalıklar ve kas iskelet sistemine bağlı olan kemik erimesi, eklemlerde kireçlenmelerin meydana geldiği osteoartrit gözükebilir. Yine online eğitim sürecinde olan öğrenciler ve evdeki zamanın büyük çoğunluğunu sosyal medyada geçiren kişilerde duruş bozukluğu, bel ve boyun problemleri ve sırt ağrıları gözükebiliyor. İlerleyen dönemlerde boyun fıtıkları da gözükebiliyor” dedi.

"Egzersizler, kas kitlesi, kuvveti, dayanıklılığını ve esnekliğini arttırıyor"
Hareketsiz kalan yaşlılarda ani ve hızlı gelişen geri dönüşü olmayan kas kitlesinin azalmasının meydana geldiğini belirten Ercan, "Yaşlılarda hareketsizliğe bağlı durumlarda dayanıklılığın, kas gücünün azalması ve esnekliğin azalmasını görebiliyoruz. Bu durumlarda yaşlılarımızda maalesef düşme ve yaralanma riski artıyor. Ayrıca dengelerinde büyük bir problem görebiliyoruz. Yapılan düzenli egzersizin faydaları çoktur. Bağışıklık sistemimizi arttırıyor, yaşam kalitesini artırır, stresi azaltır, kandaki kolesterol seviyemizi düşürüyor ve kronik hastalıklara yakalanma riskimizi azaltıyor. Egzersizler, kas kitlesi, kuvveti, dayanıklılığını ve esnekliğini arttırıyor” diye konuştu.

"Kısıtlama sonrası 40 dakikalık yürüyüşler yapın"
Evde yapılabilecek egzersizleri aktaran Ercan, “Ev içinde bir saati geçen oturmalar ve uzanmalar önermiyoruz. Bir saati geçtikten sonra ev içinde 5 ile 10 dakika gezilebilir. Yine kendi yerinde sayarak bir adım ileri bir adım geri olacak şekilde yürümeler yapılabilir. Her yaştan kişiye verebileceğimiz egzersizlerden birisi olan, çömelme egzersizlerini yapabiliriz. Apartmanda merdiven inip çıkma aktivitesi yapılabilir. Duruş, postür egzersizleri, esneme, germe gibi egzersizler fizyoterapistler tarafından gösterilerek yaptırılabilir. Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra yaklaşık 40 dakikalık yürüyüşler yapılabilir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da şampiyonluk kutlamaları balkonlardan yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da şampiyonluk kutlamaları balkonlardan ...
Elazığ'da kayıp 190 hayvan, dronla 9 saatte bulundu
YEREL HABERLER Elazığ'da kayıp 190 hayvan, dronla 9 saatte bulundu
Kayıp sürü, jandarma tarafından drone ile bulundu
YEREL HABERLER Kayıp sürü, jandarma tarafından drone ile bulundu
Mutluluğun fotoğrafı, jandarma hem duygulandı, hem duygulandırdı Elazığ'da bayramda evine gelen jandarmayı karşısında görüp gözyaşlarına hakim olamayan yalnız yaşadığı öğrenilen 85 yaşındaki Saliha Nine, duygulandırdı
YEREL HABERLER Mutluluğun fotoğrafı, jandarma hem duygulandı, hem ...
Elazığ’da çilek zamanı, kasa kasa satılıyor Yağışların azlığı ve kuraklığın çileği de etkileyeceğini belirten üretici Turgut Erbay, bitkinin strese girmesiyle verimin yüzde 50 düşeceğini aktardı Mevsimlik işçilere gelir kapısı olan çilek hasadı nedeniyle tarlalarda mesai sabah 07.00’de başlıyor
YEREL HABERLER Elazığ’da çilek zamanı, kasa kasa ...
Elazığ’da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Elazığ’da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze ...
Kazada yaralanan sürücü de yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan sürücü de yaşam mücadelesini ...
Bayramı hastanede geçiren sağlıkçılar anlattı, yüzler farklı talepler aynı dikkat Süpervizör Abdullah Özyan: “Kurallara riayet ederek ülke olarak mücadelemizle iftar sofralarını daha güzel kutlayacağımız ramazanlar geçirip ardından birlikte şeker tadında bayramlara erişiriz” Pandemi servisi hemşiresi Ayşe Nur Ertan: “Ben buradaki hastaları gördükçe uzakta olan anne ve babamı görüyorum” “İşe başladığım gibi Covid oldum ve gerçekten çok zor bir durum” “Ben arkadaşlarımla oturamıyorsam, insanlarla yemek yiyemiyorsam bunu başka insanlardan beklemek de en doğal hakkım diye düşünüyorum” Pandemi kliniğinde 1,5 yıldır görev yapan Sevilay Kırtay: “Vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor”
YEREL HABERLER Bayramı hastanede geçiren sağlıkçılar anlattı, yüzler ...