Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Nail Bey Mahallesi Bosna Hersek Bulvarında bulunan 5 karlı bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, havalandırma boşluğunun bulunduğu yerden kedi sesi duyan ev sahipleri, hayvanın mahsur kaldığını anlayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Elazığ Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, binaya gelerek kediyi kurtarmak için çalışma yaptı. Kedinin bulunduğu bölgeyi tespit eden ekipler, duvarı delip yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılan kedi dışarda olduğu belirlenen anne kedinin yanına barıkaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.