Görenler, ekin sapı olduğuna inanamıyor, sapı sanata dönüşüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görenler, ekin sapı olduğuna inanamıyor, sapı sanata dönüşüyor

İHA

Görenler, ekin sapı olduğuna inanamıyor, sapı sanata dönüşüyor

Elazığ’da 62 yaşındaki Mehmet Koçer, yazın tarlalardan topladığı ekin saplarını tek tek, özveriyle işleyerek onları tablolara dönüştürüyor.
3 çocuk babası 62 yaşındaki Mehmet Koçer, işten kalan zamanını değerlendirmek için ilkokul yıllarında yaptığı el sanatlarına tekrar yöneldi. Okul yıllarında ekin sapı ile el işi yapan Koçer, ilerleyen yaşına rağmen kendi başına denemeler yaparak daha profesyonel sanat eserleri çıkarmayı başardı. Tarlardan kendine uygun ekin saplarını toplayan Koçer, bunları tablo haline dönüştürdü. Görenlerin ekin sapından yapıldığına inanamadığı birbirinden güzel 100’e yakın eser ortaya koyan Koçer, bu sanatı hem gençlere öğretmeyi hem de sergi açmayı planladığını aktardı.

"Sapları hasat zamanı tarlaları gezerek topluyorum"
Boş vakitlerini değerlendirmek için başladığını belirten Mehmet Koçer, “Okul yıllarından kalan ekin sapı ile çalışma vardı. Ama o zamanlar siyah karton ve tutkal ile çalışıyorduk. Aradan yıllar geçti, memuriyete atıldık. Boş zaman olunca değerlendirmek istedim. Bunu geliştirerek kumaşlarla çalışmaya başladım fakat o da olmadı. Düşünürken son aşamaya geldim. Mukavva karton üzerine kadife çekerek yapmaya başladım. 3,4 renk kullanıyorum. Hangisine uyumlu bir yazı gerekiyorsa onu yapıyorum. Sapları hasat zamanı tarlaları gezerek topluyorum. İçerisi fazla pamuklu ve budak yerleri kısa olmayacak şekilde topluyorum” dedi.

"Bizden sonraki nesle yetiştirebilirsek ne mutlu bize"
Kış boyu topladığı ekin saplarını değerlendirdiğini anımsatan Koçer, “İlk başlarda besmele yazısı ile başladım. Ama daha sonra insan ve hayvan figürlerini de yapmaya başlayınca, beğeni kazanınca alternatif çoğaldı. Şuanda 100’e yakın tablom var. Tanıtım amaçlı sergi düşünüyordum ama pandemiden dolayı olmadı. Bunu tanıtmayı istiyorum. Diğer sanatlardan çok yapanlar var ama bunun teferruatı çok fazla. Kırtasiye malzemesi çok. Neşter kullanıyorum. . Güzel bir örnek teşkil etti. Bunu öğrenmek isteyen üniversite öğrencileri vardı, pandemiden sonrada onlara öğreteceğim. Bizden sonraki nesle yetiştirebilirsek ne mutlu bize. Güzel bir hobi ve güzel bir çalışma” diye konuştu.

" Gören şaşırıyor"
Tabloları görenlerin ekin sapından yapıldığına inanmadığını dile getiren Koçer, “Ekin saplarının sanata dönüştüğünü görünce afallıyorlar. Ekini sanata dönüştürmede bir adım attım. İnşallah daha güzel tablolar yapacağım. Bir tablonun yapılışı bir hafta ve 10 gün sürebiliyor. Şablonun küçük ve büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Küçük harflerin kesimleri uzun sürüyor ve parmaklar çok ağrıyor. Ama normal şekilde bir hayvan figürünü bir haftada çıkarıyorum. Şuanda herhangi bir satışım yok. Ben şuan yapabildiğim kadar yaptım. Pandemiden sonra götürüp sergileyeceğim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı
Polisin müdahalesi engelli şahsı kurtardı
YEREL HABERLER Polisin müdahalesi engelli şahsı kurtardı
Depremden sonra boşaltılan 2 katlı ev yandı
YEREL HABERLER Depremden sonra boşaltılan 2 katlı ev yandı
Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü
YEREL HABERLER Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
Elazığ’ın 300 köyünde, çelik konutlar yükseliyor
YEREL HABERLER Elazığ’ın 300 köyünde, çelik konutlar yükseliyor
Toz esrarı araziye saklayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Toz esrarı araziye saklayan şüpheli yakalandı
Yeşile bürünen Sivrice muhteşem doğasıyla cezbediyor
YEREL HABERLER Yeşile bürünen Sivrice muhteşem doğasıyla cezbediyor
Uzmanı uyardı, kısıtlama sonrası 40 dakikalık yürüyüşler yapın
YEREL HABERLER Uzmanı uyardı, kısıtlama sonrası 40 dakikalık ...
Elazığ’da şampiyonluk kutlamaları balkonlardan yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da şampiyonluk kutlamaları balkonlardan ...