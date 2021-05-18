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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar, "Oyun hayattır" projesiyle geleneksel oyunları hatırladı

İHA

Çocuklar, "Oyun hayattır" projesiyle geleneksel oyunları hatırladı

Oyun hayattır eTwining projesi kapsamında aralarında Elazığ'ında bulunduğu 10'u Türkiye'den 2'si Azerbaycan'dan 12 okuldan öğrencilerin katılımıyla geleneksel oyunlar oynatılarak öğretildi.
Elazığ'dan Ulukent Anaokulu Müdür Yardımcısı Halime Özak ve Çanakkale İstek Okulları Okul Öncesi Öğretmeni Ayşenur Turan'ın koordine ettiği "Oyun Hayattır" e Twining projesi tamamlandı. 10'u Türkiye'den 2'si Azerbeycan'dan toplamda 12 okulla ortaklaşa yürütülen proje kapsamında dijital çağ ile birlikte unutulmaya yüz tutan, 3 taş, saklambaç, körebe, sek sek, arapsaçı, yakan top gibi bir çok oyun ailelerin katılımıyla öğrencilerle oynatıldı.Pandemi şartlarında hem ailelerin çocuklarıyla evlerde güzelce vakit geçirmeleri sağlanırken hem de oyunların unutulmaması adına çalışma yapılmıştı oldu.
Bu proje ile unutulmaya yüz tutmuş eski oyunların öğrenilmesinin önemine değinen proje yürütücülerinden Halime Özak,"Proe ile geleneksel oyunları yenileyerek geliştirmek, etkili ebeveyn saati oluşturmak, geleneksel oyunların verdiği beceri ve kazanımları kazandırmak gibi daha bir çok amaca ulaşılmıştır.Pandemi koşullarında evlerde kalmak zorunda olan çocukların aileleri ile daha kaliteli vakit geçirmeleri sağlanan proje kapsamında anne, babalar tarafından da oyunlar zevkle oynanıp geri dönüşler alındı. Saklambaç, körebe,sek sek, arapsaçı, yakan top gibi birçok eski sokak oyunlarımız çocuklarımız ve ailelerimiz tarafından evlerde ve okullarda oynanmıştır. Her ay zoom üzerinden çevirim içi toplanılmış ve bu oyunları çocuklar ile buluşturup bu oyunların oynanması sağlanmıştır. Bu oyunlar günümüz çocukları tarafından daha az rağbet görse de geleneksel Türk çocuk oyunlarını öğretmek ve bu kültürün devamı için önemlidir. Farklı kültürleri tanıyıp öğrenmeleri kendi ülkelerinin oyunlarını , geleneklerini bir kez daha tanıyıp ,başka ülkede yaşayan diğer dostlarımıza tanıtmalarını sağlayıp özgüven becerilerine ve farklı ülkedeki dostlarıyla iletişim kurmasına destek oldu. Azerbaycan'daki ortaklarımızla birbirimizin kültürünü daha yakından tanımak içinde güzel bir proje olmuştur. Bir oyun projesi olmaktan ziyade her ay farklı illere konuk olup o illerin özelliklerini de öğrenmesi açısından bir kültür projesi görevi de üstlenmiştir.Tüm okullarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"dedi.

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