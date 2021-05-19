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Besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı Elazığ'da hayvancılıkla uğraşanların, koyun kırkma mesai başlarken, elde edilen yünler eskisi gibi satılmadığı için talep edenlere ücretsiz veriliyor, isteyen olmadığı takdirde ise çöpe gidiyor Sürü sahibi 5 çocuk babası Resul Kara: "Koyunları kırpma dönemi ise Mayıs ile Haziran ayları arasında gerçekleşir, sürekli yapıyoruz, yapmadığın zaman koyunda gelişme olmaz" "Yünler daha önceden ele geçmiyordu, yıkayıp satılıyordu, şuanda ise yünleri kimse almıyor, ihtiyaç sahibi olursa onlara veriyoruz, olmadığı zaman da çöpe atıyoruz"

İHA

Besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı Elazığ'da hayvancılıkla uğraşanların, koyun kırkma mesai başlarken, elde edilen yünler eskisi gibi satılmadığı için talep edenlere ücretsiz veriliyor, isteyen olmadığı takdirde ise çöpe gidiyor Sürü sahibi 5 çocuk babası Resul Kara: "Koyunları kırpma dönemi ise Mayıs ile Haziran ayları arasında gerçekleşir, sürekli yapıyoruz, yapmadığın zaman koyunda gelişme olmaz" "Yünler daha önceden ele geçmiyordu, yıkayıp satılıyordu, şuanda ise yünleri kimse almıyor, ihtiyaç sahibi olursa onlara veriyoruz, olmadığı zaman da çöpe atıyoruz"

Yaz mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı Elazığ’da, sürü sahipleri küçükbaş hayvanların kırkımına başladı. Kırkma işlemi sonrasında elde edilen yünler eskisi gibi satılmadığı için, ya ihtiyaç sahiplerine veriliyor, yada çöpe gittiği belirtildi.
Her yılın Mayıs ile Haziran ayları arasında küçükbaş hayvanların daha sağlıklı gelişebilmeleri için kırkma dönemi başlıyor. Bu kapsamda Elazığ'da merkeze 20 kilometre uzaklıkta olan Aşağı Demirtaş köyünde besicilik yapan Resul Kara da, yaz mevsiminin kendini hissettirip sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin çoğalması için yapılan kırkma işlemine başladı. 400'e yakın küçükbaş hayvana sahip olan Kara, 5 çocuğunun da desteğiyle, hem eski yöntem olan ve ‘kırklık’ adı verilen makasla hem de teknolojinin gelişmesiyle birlikte havalı makinalarla koyun kırkma işlemlerini yapıyor. Oğullarıyla birlikte bu işlemi gerçekleştiren ve günde ortalama 30 koyun kırktıklarını belirten Kara, eskiden yatak, yorgan ve yastıklarda kullanılan koyun yünlerinin ise zamana yenik düştüğü için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıttıklarını aktardı.
Koyun kırkma mevsimine girdiklerini belirten 5 çocuk babası Resul Kara, “Bu baba mesleğini devam ettiriyoruz ve bu zamana kadar da yapıyoruz. Meslek zor ama ekmeğimizi bundan çıkarıyoruz. Koyunları kırpma dönemi ise Mayıs ile Haziran ayları arasında gerçekleşir. Biz bunu sürekli yapıyoruz. Çünkü yapmadığın zaman koyunda gelişme olmaz. Ayrıca bu yünler daha önceden ele geçmiyordu, yıkayıp satılıyordu. Şuanda ise yünleri kimse almıyor. Fakir olsa onlara veriyoruz, olmadığı zaman da çöpe atıyoruz. Kırpmanın zahmeti çoktur. Eski yöntem sonrasında makasla kırkma işlemine devam ettik. Yeni bir teknolojik olan kırkma makinasını kullanıyoruz. Teknoloji ilerlediği zaman insan daha da rahat ediyor” dedi.

“Günlük 30 koyun kırkıyoruz, kendimizi zorlamıyoruz”
Çocuklarıyla birlikte sabahın erken saatlerinde işe koyulduklarını belirten Kara, “Günde sabah akşam olmak üzere iki kere sağıyoruz. Ayrıca içeride besi işimiz de var. 5 oğlum var ve çoban almıyorum birlikte bu işi yapıyoruz. Çoban almamamın sebebi, hem mesleğin zor olması hem de para kazanmasının zor olmasıdır. Devletimizden destek alıyoruz ve o konuda rahatız. Günde hemen hemen 30 tane koyun kırkıyoruz. Kendimizi zorlamıyoruz ve fırsat buldukça kırkıyoruz. Benim de 400 civarı koyunum var ve her sene kendi gücüme göre arttırıyorum” dedi.
Babasıyla hayvancılığa devam eden Recep Kara ise, “Bizim meslek yorucu ve makasla kırkması daha zor oluyor. Bu havalı makinaların çıkması daha iyi oldu. Bu kırkma işlemi mecburi çünkü yapmasan koyunlarda terleme yapıyor. Onun dışında gelişimi ve süt verimi iyi olmaz. Ben günde 20 ile 30 tane koyun kırpıyorum. Onu da makine ile yapabilirsin, makasla zor olabiliyor. Kırkma işlemi en az bir buçuk ay sürer” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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