Elazığ'da 19 Mayıs'ta İstiklal Marşı coşkusu

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.
Elazığ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte saat 19.19'da Türkiye'de eş zamanlı yapılan İstiklal Marşı okundu. Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile çok sayıda gencin katıldığı etkinlik, mehteran takımının konseriyle son buldu.
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-05-19 21:16:32
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