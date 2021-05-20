Elazığ'dan Ankara'ya götürülmek istenen 12 kilo esrar ele geçirildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'dan Ankara'ya uyuşturucu sevk edileceği belirlenen araçta yapılan aramada, 12 kilo esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları istihbari çalışmayla Ö.F.B.'nin Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirledi. Takip sonucu Ö.F.B.'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, arama sonucu 12 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Ö.F.B.'yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-05-20 10:28:42



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