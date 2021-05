12 yıl önceki kuraklık tekrar baş gösterdi, kuruyan baraj havzasında tarıma başlandı Elazığ'da Keban Baraj Havzası'nda suyun kuraklık nedeniyle 2,5 kilometre çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan yüzlerce dönüm arazide tarım tekrar başladı Tarlaları traktörle süren çiftçiler, mısır arpa, buğday, pancar gibi bir çok ürünü ekerek ekonomik kazanç elde etmek için emek vermeye başladı

12 yıl önceki kuraklığın tekrar baş göstermesiyle Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Barajı’nın Havzası ile onu besleyen Murat Nehri'nde su yaklaşık 2,5 kilometre çekildi, ortaya çıkan yüzlerce dönüm arazi ise çiftçiler tarafından traktörlerle sürülerek ekilmeye başlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ dahil bölge genelinde de bu sene beklenen yağış olmadı. Yağışın azlığı nedeniyle hemen hemen her ilde olduğu gibi Keban Baraj Gölü'nün havzasıyla, onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düştü. Baraj havzasında bulunan merkeze bağlı Yeni Kapı köyünde de su yaklaşık 2,5 kilometre çekildi, ortaya yüzlerce dönüm arazi çıktı. Köy sakinleri de ortaya çıkan araziyi değerlendirerek arpa, buğday, pancar ve mısır gibi çeşitli ürünler ekmeye başladı. Ekilen ürünlerin bir kısmı yeşerirken, yeni ürünler ekilmesi içinde araziler traktörle sürülerek, ekime hazır hale getirildi.



"2008'de aynı kuraklık oldu"

Bulundukları yerin baraj sahası olduğunu belirten çiftçilerden Hüseyin Arslan, “Şu an kuraklıktan dolayı, mısır, arpa, buğday, pancar gibi ürünleri ektik. Boş toprağı kendi aramızda değerlendirdik. Bu bölge Yeni Kapı köyüne aittir, ekip değerlendiriyoruz" dedi.

En son 2008’de benzer bir kuraklık yaşadıklarını da dile getiren Arslan, "O kuraklıktan sonra aynısını yine yaşıyoruz. Su çok çekildi. Bu sene çok aşağıda kaldı. Ben şuan 100’er dönüm arpa, mısır ve pancar ektim” diyerek bilgi verdi.



"100 dönüm mısır ektim"

Bu sene yağışın olmadığı için kuraklık olduğunu aktaran çiftçilerden İsmail Bozkurt ise, “Keban Barajı yükselmedi. Bizde burada mısır, pancar, arpa ekiyoruz. Baraj gelmediği için ekiyoruz. Burası su altındaydı. Yağmur yağınca kod yukarı çıkıyordu. Bu sene yağmadığı için baraj çekildi. Çok aşağıda kaldı. Normalde her sene yukarı çıkardı. Barajın arazisini ekiyoruz. Toprağı değerlendiriyoruz. Herkesin ve köyün bir sınırı var. Herkes kendine göre ekiyor" şeklinde konuştu.

Geçmiş yıllarda barajın yükseldiğinde ektikleri alanların su altında kaldığını, o yüzden ürünün boşa gittiğini de anımsatan Bozkurt, "Baraj gelmeyince biz de ekiyoruz, masraf yapıyoruz. Buraları sürüyoruz. Bir şeyler kazanmak için uğraşıyoruz. Su şu anda 2,5 kilometre çekildi. O da yağmur yağmağı içindir. Şimdiye kadar 100 dönüm mısır ektim. Birazda arpa ektim. Tüm çiftçiler burada ekim yapıyor” diye konuştu.

