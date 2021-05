Elazığ'a "Yeni Nesil Dijital Kütüphane"

Elazığ'da belediye tarafından yaptırılan binlerce kitaba bir tıkla ulaşabilecek dijital kütüphane de kaba inşaat tamamlanırken, Haziran ayında tamamen bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kentin ilk dijital kütüphanesi olma özelliği taşıyacak olan Elazığ Belediyesi Kütüphanesi ve Konferans Salonu, Rızaiye Mahallesi’nde 2 bin metre kare alan üzerinde 458 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde inşa ediliyor. Kaba inşaat çalışmaları tamamlanan kütüphane bünyesinde, 1 adet dijital kütüphane salonu ile iki adet okuma salonu yer alacağı belirtildi. Kütüphane çevresinin ise satranç, grup çalışma alanlarıyla yenilikçi modern tasarıma sahip dış peyzaj çalışmasıyla şekilleneceği kaydedildi. Geleneksel kütüphane anlayışına yepyeni bir boyut kazandıran yeni nesil uygulamalar arasında yer alan dijital kütüphane ile okuyucuların binlerce kitaba, zaman ve mekan kavramlarına takılmadan, elektronik ortamda en hızlı şekilde ulaşabilme olanağı sunulacağı ifade edildi.

Teknolojik alandaki gelişmeler doğrultusunda kütüphanecilik anlayışının da yepyeni bir boyut kazandığına dikkat çeken Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Elazığımız sahip olduğu binlerce yıllık kültürsanat birikimiyle adeta bir deryadır. Bizler Elazığ Belediyesi olarak mazimizden bize miras bu güçlü birikimle güçlü yeni nesiller yetiştirmek, gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak adına her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Çağı yakalama hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarımız doğrultusunda gelişen teknolojiyle uyumlu, bilgiye ulaşımı kolaylaştıracak yepyeni bir çalışmayı şehrimizde hayata geçiriyoruz. Haziran ayında inşasını tamamlayacağımız dijital kütüphanemiz, gençlerimizin bilgiye ulaşımına çok büyük kolaylık sağlayacak. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçireceğimiz dijital kütüphanemiz aynı zamanda şehrimizin kültürel mirasına dünyanın her yerinden ulaşılabilmesine de olanak sağlayarak, şehrin değerlerinin tanıtımına da katkı sağlamış olacak. Binlerce yıllık bu büyük kültürel mirasımız dijital ortamda çok geniş kitlelerle buluşacak. Dünyanın her yerinden şehrimizin kültürel mirasına ulaşabilme olanağı sağlamış olacağız. Hem şehir kültürümüzün tanıtımına hem de okuyan, sorgulayan, araştıran bir gelecek için yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

