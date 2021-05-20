Elazığ’dan İsrail’e tepki, Filistin’e destek sürüyor

Elazığ’dan İsrail’e tepkiler sürerken Filistinlilerede dua edilerek destek sürüyor.

ELHAK platformu koordinesinde Sivil Toplum Kuruluşları, İsrail’in saldırısı altında bulunan Filistin için dua etti. Ahmet Aytar Meydanında düzenlenen basın açıklaması KuranI Kerim Tilaveti ile başladı. Vatandaşların Filistin bayraklarını dalgalandırdığı programda ‘Katil İsrail’ sloganları atıldı. Daha sonra Filistinliler için dua edildi.

Filistin’de yaşanan İsrail zulmüne dikkat çeken platform sözcüsü Ersin Eryılmaz, “Kudüs’ü bağrında barındıran Filistin, küresel güçlerin gayrı meşru çocuğu olan azgın Siyonist işgal gücünün zulmü ve altında kanayan yaramızdır. Bu yarayı açan hançer terörist İsrail’dir. İsrail bir devlet değil terörist bir çetedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.