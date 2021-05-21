Elazığ'da 186 adet sikke ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin belirlediği bir evde yapılan aramada 186 adet sikke ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak isteyen bir şahsın müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şahsın H.A. olduğunu belirleyip, evini tespit etti. Savcılıktan alınan izinle evde arama yapıldı. Yapılan aramada evde saklanan 186 sikke bulundu, şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı, ele geçen sikkelerin ise müze müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

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