Elazığ'da 186 sikke ele geçirildi

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 186 sikke ele geçirildi, 1kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak isteyenlerin, müşteri aradığı bilgisine ulaştı. H.A.'nın adresine baskın yapan ekipler, aramada 186 sikke ele geçirdi. Sikkeler, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan H.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-05-21 11:02:47
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