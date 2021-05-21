Elazığ'da 186 sikke ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 186 sikke ele geçirildi, 1kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak isteyenlerin, müşteri aradığı bilgisine ulaştı. H.A.'nın adresine baskın yapan ekipler, aramada 186 sikke ele geçirdi. Sikkeler, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan H.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-05-21 11:02:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.