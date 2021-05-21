Elazığ'a çocuklar için "Anadolu Masal Evi"

Elazığ'da Köy Kent alanı içerisinde bulunan müstakil binanın "Anadolu Masal Evi" olarak tahsis edilmesi için belediye ile protokol imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Anadolu Masalları Projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında belediye tarafından inşa edilen Köy Kent alanı içerisinde bulunan müstakil binanın "Elazığ Belediyesi Anadolu Masal Evi" olarak milli eğitime tahsis edildiği aktarıldı. Tahsis edilen masal evinde tarafından Anadolu Masalları ve eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirileceği belirtildi.

Yapılan protokolle ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,"Elazığ Belediyesi tarafından müdürlüğümüze tahsis edilen masal evinde profesyonel masal anlatıcısı öğretmenlerin gözetiminde çocuklarımıza masal anlatılacak, değerler eğitimi kapsamında eğitimler verilecek , masal günü, gecesi, şenliği adı altında birçok eğitim faaliyeti gerçekleştirilecek.Çocuklar bu sayede geçmişleri ve kökleri hakkında daha bilinçli bir hale gelecektir. Yine masal öncesi ve sonrasında yapılacak olan faaliyetlerle çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına etkinlik olarak yer verilecektir. Başlatılan Anadolu Masallarına bize bir masal evi tahsis ederek her alanda olduğun gibi bir kez daha katkı sunan Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Masallarının öğretmenlerle bir kez daha hayat bulacağını aktaran Gürtürk, ayrıca masal atölyesi kurulması için de çalışmaların başladığını kaydetti.

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