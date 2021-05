Özel çocuklarına devletin desteğiyle hem anne, hem baba oldu

Elazığ’da yaşayan Nursel Berber, doğuştan dikkat eksikliği ve hiperaktif olan 2 çocuğuna devletin desteğiyle hem anne hem baba oldu, eğitimlerine ağırlık vererek hayata tutunmalarını sağlamak için mücadele vermeye başladı.

Sarayatik Mahallesi'nde yaşayan anne Nursel Berber'in (45), 2 çocuğu doğuştan dikkat eksikliği ve hiperaktif olarak dünyaya geldi. Engelleri bulunan Yuşah (16) ve Şura'nın (11), bakımlarını büyük bir özveriyle yapan annenin çocukları için maaş bağlanırken, özel eğitim okulun da da eğitimleri verilmeye başlandı. 2 çocuğuyla 7 yıldır devletin her türlü ihtiyaçlarını karşılamasıyla hayata tutunan anne, onların hem annesinin yanı sıra babası da olduğunu aktardı.

Çocuklarında dikkat eksiliği olduğunu ifade eden Anne Nursel Berber, "Oğlumda dikkat eksikliği ve hiperaktif var kendisi okula gidiyor. Bu bebekliğinden başladı. Ben bunu takip ettim. Doktor zaten söylemişti bu çocukta dikkat eksikliği, anormal ya da çok zeki olacak dedi. Ben bunu takip etmeye başladım. 4 yaşında yürümeye başladı. 56 yaşlarında psikiyatri doktoruna götürdüm. İlaca başladık. Babası ve çevremdekiler karşı durdu. Ondan sonra üstüne düşmeye başladım kendimce araştırmalar yaptım. Gideceği okullara danıştım ve gideceği okulu buldum. Yuşah arkadaşlarında daha gerideydi, pasif, çekingen ve kendini ifade edemiyordu. Daha sonra özel rehabilitasyon okuluna başladık. Orada kendini ifade etmeye başladı. Normal okula verdik ama onu beceremedi. Bir kalemle çizgi dahi çizemezdi. 5 yıl çocuğumun otizmi ile uğraştıktan sonra kızım dünyaya geldi. Abisinde sıkıntı olduğu için kızımı takip etmeye başladım. Kızımda da aynı şeyler vardı. 2 sene anaokuluna gitti bir verim alamadı. Arkadaşlarına uyum sağlayamadı. Abisiyle birlikte o da şu an özel eğitim okuluna gidiyor. Bende onlarla okula gidiyorum” dedi.

Çocuklarıyla sadece kendisinin ilgilendiğini aktaran Berber, “Eşimle ayrıldık ben çocuklarımı tercih ettim. Benim için çocuklarım daha önemlidir. Şu an çok mutlu ve huzurluyuz. Bütün annelere sesleniyorum çocuklarının engelli olduğunu kondurmayan aileler var ne kadar erken teşhis önemliyse tedavide o kadar iyidir. Keşke elimde imkan olsaydı da 6 aylık değil de daha erken öğrenseydim. İmkanım ve çarem olmadığı için kendi çabalarımla bu kadar yapabildim. Devlet’ten Allah razı olsun. Devletimize ve milletimize Allahu teala acı keder vermesin onlar bize sahip çıkıp bakıyor. 7 yıldan beridir onların ekonomik desteği ile geçim yapıyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Yarına ne olacağımız belli değil. Ben çocuklarımın hem annesiyim hem de babasıyım. Sırası geliyor kardeşleri olup onlarla oyunlar oynayıp onlarla ağlıyorum. Biz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

