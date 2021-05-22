İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Atmaca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EF 445 plakalı Tofaş marka otomobil ile 34 RL 9841 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazada araçlardan birinin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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