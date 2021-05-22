Elazığ’da minibüs motosiklete çarptı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da minibüs motosiklete çarptı: 1 yaralı

İHA

Elazığ’da minibüs motosiklete çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, kent merkezinde Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 ACG 528 plakalı Ford marka minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşek, çocuğun kafasını ısırdı
YEREL HABERLER Eşek, çocuğun kafasını ısırdı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Öğrenciler "Değerli Arkadaşım" projesini uyguladı
YEREL HABERLER Öğrenciler "Değerli Arkadaşım" projesini uyguladı
Özel çocuklarına devletin desteğiyle hem anne, hem baba oldu
YEREL HABERLER Özel çocuklarına devletin desteğiyle hem anne, hem ...
Toz esrarı otobüsle götüren 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Toz esrarı otobüsle götüren 3 şüpheli yakalandı
Başkan Şerifoğulları, “Şehrimizin bugünü ve geleceği için aşkla ve gayretle hizmet üretmeye devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları, “Şehrimizin bugünü ve geleceği ...
Elazığ'a çocuklar için "Anadolu Masal Evi"
YEREL HABERLER Elazığ'a çocuklar için "Anadolu Masal Evi"
Elazığ'ın turizme açılan kapısı Harput'a ziyaretçiler gelmeye başladı Elazığ'ın turizminde göz bebeği konumunda yer alan medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi'nde, tam kapanma ve hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta içinde yoğunluk yaşanmaya başladı
YEREL HABERLER Elazığ'ın turizme açılan kapısı Harput'a ziyaretçiler ...
Çocukları vefat eden Fatma teyze, 35 kediye anne şefkatiyle bakıyor Elazığ'da eşi asgari ücretle çalışan 56 yaşındaki Fatma Teyze, 10 yıldır her gün sabah namazının ardından evinden çıkarak sokak kedilerine bakarak anne şefkati gösteriyor
YEREL HABERLER Çocukları vefat eden Fatma teyze, 35 kediye anne ...
Elazığ'da 186 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 186 sikke ele geçirildi
Elazığ'da 186 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 186 adet sikke ele geçirildi
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Elazığ’dan İsrail’e tepki, Filistin’e destek sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’dan İsrail’e tepki, Filistin’e destek sürüyor
Elazığ'a "Yeni Nesil Dijital Kütüphane"
YEREL HABERLER Elazığ'a "Yeni Nesil Dijital Kütüphane"
Elazığ'da, ikinci kez ipekböceği yumurtası dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da, ikinci kez ipekböceği yumurtası dağıtımı ...
Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor
YEREL HABERLER Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor
12 yıl önceki kuraklık tekrar baş gösterdi, kuruyan baraj havzasında tarıma başlandı Elazığ'da Keban Baraj Havzası'nda suyun kuraklık nedeniyle 2,5 kilometre çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan yüzlerce dönüm arazide tarım tekrar başladı Tarlaları traktörle süren çiftçiler, mısır arpa, buğday, pancar gibi bir çok ürünü ekerek ekonomik kazanç elde etmek için emek vermeye başladı
YEREL HABERLER 12 yıl önceki kuraklık tekrar baş gösterdi, kuruyan ...
Elazığ’da kamyonun kabininden yılan çıktı
YEREL HABERLER Elazığ’da kamyonun kabininden yılan çıktı
Elazığ'dan Ankara'ya götürülmek istenen 12 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'dan Ankara'ya götürülmek istenen 12 kilo esrar ...
Ankara’ya gönderilen uyuşturucu Elazığ’da yakalandı
YEREL HABERLER Ankara’ya gönderilen uyuşturucu Elazığ’da yakalandı