Elazığ’da sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı

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Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda üretilen sahte içkiler ele geçirildi, 2 şüpheli göz altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Ağın ilçesinde sahte içki üretildiği ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlendi. Bunun üzerine tespit edilen adreslere yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramalarda ise kaçak 15 litre rakı, 5 litre şarap, 1 litre anason, 11 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu ele geçirildi.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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