Ormancı babadan örnek uygulama Elazığ'da orman mühendisinin 13 yıl önce kızı adına okula diktiği ıhlamur ağacı, büyüdü fayda sağlamaya başladı, bu yılda diğer kızı adına yeni fidan dikimi yaptı

Elazığ’da 13 yıl önce kızının kayıt ettirdiği bir okulun bahçesine onun adına diktiği ıhlamur ağacı büyüdü, fayda sağlamaya başladı. Orman Mühendisi baba, bu yıl yine aynı okulda eğitime başlayan diğer kızının adına da bir ıhlamur ağacı dikerek örnek uygulamasını sürdürdü.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalışmayı sürdüren 2 kız çocuğu babası Bülent Gürgöz (52), 20082009 eğitim öğretim yılı döneminde büyük kızı olan Gülce’yi Elazığ Fırat Anaokulu’na kayıt ettirirken, kızı adına okul bahçesine bir ıhlamur ağacı dikti. Şimdilerde 18 yaşında olan lise son sınıfta olan Gülce’nin adına dikilen ıhlamur ağacından, öğretmenler ile öğrenciler hem çayından hem de gölgesinden faydalanmaya başladı. Kızı adına güzel bir hatıra bırakarak, onda doğa bilinci oluşmasına katkı sunmaya gayret ettiklerini aktaran baba Gürgöz, 20202021 eğitim öğretim yılında da aynı anaokuluna kayıt ettirdiği küçük kızı Durusu adına da ıhlamur fidanı dikti. 6 yaşındaki Durusu ise her okul çıkışında adına dikilen ıhlamur ağacını suluğundan arta kalan su ile sulayarak evine gidiyor. Hem kızları adına güzel bir hatıra bırakan hem de onlara ağaç sevgisi aşılayan örnek aile, başta okul yönetimi olmak üzere herkes tarafından takdir ediliyor.

Kızları adına ıhlamur fidanları dikerek başta kızları olmak üzere herkeste farkındalık oluşturan Bülent Gürgöz, “20082009 eğitim öğretim yılında büyük kızımın kaydını bu okula yaptırırken onun adına ıhlamur fidanı dikmiştim. O fidan büyüdü şuan 1314 yaşına girdi. Bu yıl da benim diğer kızım 6 yaşına girdi ve onun adına da bir tane fidan diktik. O da onunla beraber büyüyüp gidecek. İlk kızım adına diktiğim fidana bütün okul yöneticileri de iyi bakmışlar. İnsanlar ondan yararlanabiliyorlar. Çiçeğinden, gölgesinden ve ıhlamurundan faydalanıyorlar. Umarım küçük kızım adına diktiğim fidan da o şekilde olur. Her akşam okul çıkışında suluğundan artan suyunu getirip ağacına dökerek öyle eve geliyor. Evde de ‘baba ben onu sulayarak geldim’ diyor. Yani o bilinç oluşuyor” dedi.

Aile olarak çocuklarına ağaç ve orman sevgisi aşıladıklarını ve bunda başarılı olduklarını belirten Anne Serçil Gürgöz, “Bir toplumu değiştirebiliyorsak önce kişinin kendisinden başlaması gerekiyor. Biz de çocuklarımıza örnek olarak onlarda orman bilinci, ağaç sevgisi ve bilinci oluşturmaları için ailecek elimizden geleni yapıyoruz. Bu ağaçları dikerek de bunları başardığımıza inanıyoruz çünkü küçük kızımızı okula almaya geldiğimiz zaman görüyoruz ki, büyük kızım da bakıyor ağacı kocaman olmuş. O ağaçtan faydalanıyoruz. Aile olarak ne kadar iyi, güzel bir şey yaptığımızın farkına vardık ve bunu devam ettireceğiz. Yine çocukları olan herkese bunu önerebiliriz” diye konuştu.



"Her geldiğimde bakıp suluyorum"

Dünyaya bırakılacak en güzel hediyelerden birisinin kendi adıyla yaşayacağı için mutlu olduğunu dile getiren Gülce Gürgöz ise (18), “Bu ağacı, ben 56 yaşlarındayken diktik. Ben o zamanlar bunun ne kadar güzel bir şey olduğunun bilincinde değildim. Yani dünyaya olan katkısını bilmiyordum. Benim adıma özel bir şey olduğunu biliyordum ama bu kadar bilinçli değildim. Ben büyüyünce ve kardeşim bu okula gelince bu ağaç tekrardan gündeme geldi ve bunun bilincine vardım. Aslında bu okula olsun, dünyaya olsun bırakabileceğimiz en güzel hediyeyi bıraktık. Aradan 13 yıl geçmesine rağmen her geldiğimde bakıyorum ve suluyorum. Tekrardan anılarım canlanıyor, küçükken bu bahçede koşuşturduğum anılarım canlanıyor. Benim için, doğa için ve dünya için çok güzel olduğu için bu konuda babama çok teşekkür ediyorum. Kendisi zaten bu konuda çok bilinçli. Hem benim için hem de kardeşim için çok güzel bir şey oldu” şeklinde konuştu.

Okulun müdürü Onur Demir ise, “O ıhlamur ağacı 13 yıl önceden dikildiği için büyümüş. Biz o ıhlamur ağacının çiçeğinden, yaprağından, sesinden, gölgesinden ve kuş seslerinden yararlanan bir okul olduk ki ıhlamurları, toplamış, kurutmuş ve kış ayı boyunca çayını içiyor olduk. Velimiz küçük kızları için de bir ıhlamur ağacı tekrar dikeceklerini, bunu da Mart ayında yapacaklarını söyleyince çok mutlu olduk. Bunu bilinç oluşturmak adına okulumuzda bir törenle tüm velilerimiz ve çocuklarımızla Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa bir etkinlik düzenledik. Buradaki amacımız, doğa bilincini pekiştirmek. Çok duyarlı velimizin iki çocuğunun ağacını okulumuzda büyütmek, Durusu kızımız kendi ağacını sularken aynı anda ablasının ağacını da suluyor. Biz okul olarak bu bilinçte olduğu için velimize teşekkür ediyoruz” dedi.

