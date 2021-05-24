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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Bay ve eşi Mikail Bay'a TIR çarptı. Kazada Emine Bay yaşamını yitirdi, eşi Mikail Bay yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ElazığMalatya yolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Emine ve Mikail Bay çiftine, S.D. yönetimindeki 23 EY 364 plakalı TIR çarptı. Emine kaza yerinde yaşamını yitirdi, eşi Mikail Bay ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Mikail Bay'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Mikail Bay'ın tedavisi sürerken, eşi Emine Bay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından TIR sürücüsü S.D. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-05-24 16:30:22



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