Elazığ'da iki ilçede hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Elazığ'ın Arıcak ve Alacakaya ilçelerine ait hasar tespit sonuçlarının tamamlanarak açıklandığı bildirildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:" İlimizde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası
Arıcak ve Alacakaya ilçelerimizde yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlanarak 18.05.2021 tarihi itibariyle Elazığ valiliği, ilçe kaymakamlıklarımıza ve muhtarlıklarımıza askı için gönderilmiştir. Ayrıca hasar tespit sonuçları Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sitesi ve https://hasartespit.csb.gov.tr sayfasında yayınlanmıştır. Arıcak ve Alacakaya ilçelerine ait hasar tespit sonuçları 16.06.2021 tarihine kadar askıda kalacaktır. Bu sonuçlara itiraz başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın 16.06.2021 tarihine kadar edevlet veya İl Müdürlüğüne bizzat başvurmaları gerekmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.